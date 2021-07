Face aux incendies le SDIS et la Préfecture de l'Yonne souhaitent développer une culture de la vigilance

Alors que 74% de la superficie de l'Yonne est boisée ou cultivée, le SDIS et la Préfecture appellent à adopter les bons réflexes sur le long terme pour prévenir des incendies qui sont amenés à être de plus en plus nombreux.

L'Yonne n'est pas aussi à risque que les départements qui bordent la Méditerranée, c'est vrai, mais le risque d'incendie va considérablement augmenter dans les années et décennies à venir. Depuis quelques années déjà les Sapeurs-Pompiers de l'Yonne observent une augmentation de leurs interventions. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir le SDIS et la Préfecture appellent à adopter une "culture de la vigilance" et de bons réflexes. Un comité de suivi des incendies d'espaces naturels est également lancé.

La végétation recouvre 3/4 du département de l'Yonne

Cette culture de la vigilance passe d'abord par une prise de conscience. Culture, broussailles, sous-bois, forêts recouvrent 74% de notre département. Une végétation qui est fragilisée par des épisodes de sécheresse à répétition, par des espaces boisés mal entretenus et des arbres touchés par des maladies. Le réchauffement climatique ne va rien arranger, au contraire. Depuis déjà plusieurs années, les Sapeurs Pompiers de l'Yonne constate une augmentation de leurs interventions. En 2020 par exemple, les incendies d'espaces naturels ont représenté 581 interventions et ont réduit en fumée 377 hectares.

3 périodes de vigilance : fin d'hiver, moissons et fin d'été

Surtout, cette culture de la vigilance ne doit pas s'appliquer qu'en été. Parce que nous sommes dans un territoire rural, il faut être prudent sur différentes périodes de l'année. D'abord à la fin de l'hiver quand la végétation a gelé, et est sèche. Autre moment clé : à la fin du printemps et au début de l'été lors des moissons. C'est là que se produisent en grande partie les feux d'origines agricoles." il y a traditionnellement, dans nos régions, la période des moissons qui est la plus chargée au moment des travaux agricoles. On a de nombreux feux de récoltes ou de chaume, donc c'est plutôt au début de l'été" explique le colonel Jerôme Coste, à la tête du SDIS 89. Enfin, pas question de baisser la garde à la fin de l'été, bien au contraire : " c'est là où le risque feux de forêt, feux de sous bois et le plus important " ajoute-t-il.

3 périodes de l'année sont propices aux incendies dans l'Yonne selon Jerôme Coste à la tête du SDIS 89 Copier

Adopter les bons réflexes

Les Sapeurs Pompiers ont déjà adopté des méthodes proches de celles de leurs collègues du sud de la France comme par exemple engager plus de moyens lorsque les incendies surviennent dans des périodes de sécheresse ou de canicule. Ils soulignent toutefois que bons nombres de ces incendies sont liés à des imprudences. " C'est jeter un mégot par la fenêtre de son véhicule, c'est brûler ce qui est interdit par ailleurs des végétaux ou des détritus au fond de son jardin. Faire un barbecue en forêt alors qu'on est en période de sécheresse, voilà quelques exemples d'imprudence " détaille Jerôme Coste.

Il faut donc adopter des bons réflexes dès maintenant et pour les années à venir : ne pas jeter de mégot par la fenêtre de son véhicule, ne pas faire de barbecue ou allumer de feu en forêt ou près d'un champ et ne pas pratiquer d'écobuage. Par ailleurs si vous êtes propriétaires d'un espace boisé ou d'un terrain vous êtes invités à l'entretenir régulièrement pour limiter les risques d'incendies et faciliter les accès des pompiers en cas de départ de feu.

Les bons réflexes à adopter selon Jerome Coste à la tête du SDIS 89. Copier

Prendre conscience des conséquences

La hantise des sapeurs-pompiers ce sont des incendies simultanées comme le 25 juillet 2019 où le SDIS de l'Yonne a dû faire face à 33 incendies en même temps et engager 400 sapeurs pompiers sur le terrain. "Il faut absolument que tout le monde soit vigilant pour éviter qu'un incendie ne se déclenche une fois qu'un incendie est parti. Ça peut aller très vite et ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques" rappelle Jerôme Coste. Les pompiers mobilisés sur les feux ne peuvent pas intervenir sur d'autres urgences, parfois vitales. Par ailleurs, d'un point de vue écologique et environnementale "c'est une catastrophe !", rappelle le directeur du SDIS, puisqu'en pleine période estivale de sécheresse et de canicule les pompiers doivent déverser des tonnes d'eau pour venir à bout d'un incendie.

Pour faire face à court, moyen et long terme aux incendies d'espaces naturels, un comité de suivi est créé à la Préfecture de l'Yonne. Sa première réunion se tiendra au début de l'automne.