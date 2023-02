Face aux risques d'électrocution des oiseaux, Enedis vole au secours des Aigrettes garzettes du Cap Ferret

Si elles pouvaient parler, les Aigrettes garzettes de la réserve zoologique de Piraillan à Lège-Cap-Ferret diraient sans doute merci aux agents girondins d'Enedis. Mardi matin, le gestionnaire du réseau électrique est intervenu au bord du bassin d'Arcachon pour remplacer certains câbles dangereux pour les petits hérons au plumage blanc immaculé.

D'une superficie de 45 ha, les réservoirs de Piraillan sont la propriété du Conservatoire du Littoral gérée par la commune de Lège-Cap-Ferret. © Radio France - Jules Brelaz

"Les aigrettes, au petit matin, quittaient le site pour aller se nourrir côté bassin d'Arcachon et, en traversant la route, elles prenaient parfois peur, raconte Marie-Catherine Chaumet, la garde-gestionnaire des réservoirs de Piraillan. Quand un véhicule passait, elles remontaient d'un étage mais se retrouvaient face à face avec des fils électriques. Elles étaient électrisées ou elles se cassaient les ailes et tombaient au sol."

Marie-Catherine Chaumet, la garde-gestionnaire des Réservoirs de Piraillan, est la première à avoir alerté la mairie après avoir découvert des oiseaux électrocutés. © Radio France - Jules Brelaz

La mairie de Lège-Cap-Ferret est aussitôt prévenue. "La réaction de Marie-Catherine a été de suite de nous alerter, poursuit Catherine Guillerm, l’adjointe chargée de l’environnement et du développement durable à Lège-Cap-Ferret. On a pris contact avec Enedis et ses agents sont venus très rapidement sur le site pour voir quelles étaient les solutions pour arrêter cette mortalité de nos oiseaux."

Les réservoirs de Piraillan sont l'une des plus grandes héronnières du bassin d'Arcachon. © Radio France - Jules Brelaz

"On est sensible à ces signalements", assure Bertrand Mallory, en charge de la responsabilité sociale d'entreprise. "On a trouvé la solution : remplacer les cinq câbles anciens existants par un câble torsadé isolé, unique, qui permet de limiter le risque de collision avec les oiseaux. Et en plus, comme ils sont isolés, les aigrettes ne peuvent plus être électrocutées".

Si l'ambiance reste électrique à la réserve zoologique de Piraillan, c'est en raison de la parade nuptiale des hérons cendrés...