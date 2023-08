Face aux risques d'incendie, des pompiers du Loiret envoyés en renfort dans le Sud

Ils partent prêter main forte à leurs collègues dans le sud de la France. Ce mercredi 02 août, neuf pompiers du Loiret, sept volontaires et deux professionnels, partent avec deux camions pour rejoindre une colonne régionale, présente sur place pour renforcer les secours locaux face aux risques d'incendie. Parce que, notamment dans le Var et les Bouches-du-Rhône, plusieurs massifs forestiers sont en "risque très sévère" d'incendie .

Solidarité avec les secours du sud de la France

Leur départ est programmé du Service départemental d'incendie et de secours de Semoy vers 6 heures du matin. Ces pompiers du département sont formés à la lutte contre les feux de forêt, et seront donc positionnés en renfort dans le Sud avec deux engins incendie, prêts à intervenir où il le faudra. Une question de solidarité, assure le colonel Jérémie Lacroix, chef du groupe des opérations et des compétences au Sdis du Loiret : "Les pompiers volontaires se sont organisés pour pouvoir partir et contribuer à cette colonne de lutte contre les deux de forêt."

Si aucun feu ne se déclare, ils devraient rentrer dans environ une semaine. L'année dernière, lors des gros incendies qui ont notamment r avagé le Sud-Ouest Gironde , un peu moins de 200 sapeurs-pompiers du département s'étaient déjà rendus sur place pour lutter contre les différents feux de forêt.