Facture d'énergie : l'agglomération va fermer temporairement les bains municipaux de Mulhouse

Face à la flambée du prix de l'énergie, l'agglomération de Mulhouse a décidé de prendre des décisions drastiques. Elle annonce 10 mesures pour faire baisser sa facture d'électricité et de gaz, qui va s'élever à 5 millions d'euros supplémentaires. Ce sera 23 à 25 millions d'euros supplémentaires pour l'ensemble des communes de l'agglo.

Fermeture de la piscine Pierre et Marie Curie et des bains municipaux de Mulhouse dès le 3 janvier

Outre la baisse du chauffage dans ses équipements, la baisse des températures dans les piscines. Il y a aussi la réduction de l'éclairage public. A cela s'ajoute la fermeture partielle de certains musées : le musée du papier peint fermera le lundi et mardi. Le musée de l'impression sur étoffes fermera en janvier.

La M2A annonce aussi la fermeture dès le 3 janvier prochain jusqu'à nouvel ordre, de la piscine Pierre et Marie Curie et des bains romains de Mulhouse. Un équipement qui est très énergivore et qui fonctionne au charbon venu de Colombie.

Les scolaires qui ont l'habitude d'y aller iront vers d'autres sites, tout comme les usagers des bains. Ainsi que ceux qui empruntent les "douches sociales", ces personnes devront aller à la piscine de l'Illberg.

Réflexion en cours sur l'avenir des bains municipaux

La fermeture temporaire des bains municipaux de Mulhouse permet à l'agglo une économie de 1,5 millions d'euros. Les 31 personnes qui travaillent à l'intérieur vont-être redéployées sur des postes vacants pendant la fermeture.

"Nous tenons à la conservation de ce patrimoine remarquable. On réfléchit à la rénovation, mais à Strasbourg ça a coûté entre 20 et 30 millions d'euros. Un investissement lourd que l'agglomération ne peut pas porter toute seule. Cela pourrait venir d'investisseurs privés," explique Daniel Bux, vice-président de la M2A, en charge des équipements sportifs.