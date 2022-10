Factures d'électricité démultipliées dans les lycées : l'opérateur Dalkia répond

Sollicité dès le 6 octobre pour répondre aux interrogations de plusieurs gestionnaires-comptables de lycées de la région toulousaine, Dalkia répond par un communiqué ce 13 octobre. Fermat, Berthelot, le lycée international de Colomiers, celui de Déodat de Séverac : plusieurs établissements doivent régler des factures d'électricité multipliées par deux, trois, quatre, voire cinq depuis la rentrée, par rapport à juin dernier. La Région Occitanie, qui gère les lycées, dispose d'un contrat avec Dalkia pour 65 lycées de l'ouest de l'Occitanie, sur 224 établissements dans la région.

Le prix du gaz influe directement sur celui de l'électricité

Dalkia rappelle que le coût de l'électricité est indexé sur le coût global de production d’énergies incluant l’ensemble des sources énergétiques : renouvelables, nucléaire, gaz et charbon. Le prix du gaz a un impact direct sur le prix de l’électricité. Le gestionnaire-comptable du lycée Déodat s'étonnait que les tarifs de l'électricité explosent alors qu'il n'y a pas de problème de production et d'approvisionnement d'électricité, contrairement au gaz. Ainsi, comme pour les particuliers, le prix du mégawattheure d’électricité a été multiplié par plus de trois.

Si le tarif contractuel du gaz entre la Région et Dalkia est fixe, comme nous l'avons déjà expliqué, celui de l'électricité peut évoluer et être révisé annuellement avec des plafonds, que la présidente du conseil régional d'Occitanie, Carole Delga, considère elle-même comme "élevés".

Dalkia précise que la facture de 72.000 euros présentée en septembre est une facture d'acompte au titre des dépenses prévisionnelles 2022-2023, tandis que les 16.000 euros de juin sont une facture de régularisation. À ce titre, l'opérateur considère que les deux notes ne sont pas comparables.