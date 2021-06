Les Négresses Vertes au sommet du puy de Dôme pour célébrer le 3e anniversaire de l'inscription à l'Unesco

De nombreuses manifestations sont prévues les 3 et 4 juillet pour célébrer le 3e anniversaire de l'inscription de la faille de Limagne au patrimoine mondial de l'Unesco. Avec en point d'orgue, le concert des "Négresses Vertes" au sommet du puy de Dôme. Et des mesures sanitaires.

Jody Way

Le 2 juillet 2018, la chaine des Puys- Faille de Limagne obtenait son inscription au patrimoine de l'Unesco. "C'était 10 ans de travail" se souvient Jean-Yves Gouttebel, le futur ex président du Conseil Départemental. "Nous souhaitions partager un moment festif, convivial, populaire et gratuit.

Les Négresses Vertes au sommet du puy de Dôme

"Nous avons été emballés par le projet de concert au sommet du puy de Dôme" confie Didier Veillault, le directeur de la Coopérative de Mai. "C'est un groupe populaire, avec des succès mondialement connu comme Voilà l'été, ce sera de circonstance". Les "Négresses Vertes" se produiront le samedi 3 juillet à 17 heures.

Les Négresses Vertes - Luc Manago

Inscription et pass sanitaire obligatoire

L'autre temps fort sera certainement le spectacle "Vol de nuit", au pied du site, toujours le samedi 3 juillet, à 21h30. Compte tenu du contexte sanitaire, ces deux événements sont soumis à un nombre de places limité (3 000 pour le concert et 2 000 pour le spectacle) et à la présentation d’un pass sanitaire obligatoire (vaccination complète OU test PCR négatif de moins de 48h ou résultat d’un test PCR ou antigénique positif datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois).

Une inscription en ligne est impérative pour ces deux événements, depuis le site www.puy-de-dome.fr dès ce jeudi 17 juin.