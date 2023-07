Faire face aux pénuries d'eau : la Creuse renouvelle son plan ORSEC

C'est l'une des premières réponses de l'État en cas de souci lié à l'eau potable : la préfecture de la Creuse actualise son plan ORSEC. Ce plan est conçu comme une boite à outils : il répertorie toutes les mesures qu'il faut mettre en place en cas de crises. Il peut s'agit d'une inondation, d'un accident ferroviaire, d'un cyclone ou d'une sécheresse. Le plan ORSEC pour l'eau potable permet donc d'envisager tous les cas de figure où l'eau viendrait à manquer et comment résoudre la situation.

ⓘ Publicité

À lire aussi La préfète de la Creuse maintient le département en alerte sécheresse

"La Creuse dispose d'un plan ORSEC eau potable depuis 2016, explique Anne Frackowiak-Jacobs, la préfète de la Creuse. Il était temps de l'actualiser, car nous connaissons des épisodes de sécheresse plus fréquents. Le plan de 2016 n'était plus assez précis." La précision et le niveau de détail sont des éléments clefs. Le plan ORSEC est composé d'un ensemble de fiches techniques auxquelles les élus et les gestionnaires peuvent se référer.

Organiser pour anticiper les problèmes d'eau

"L'an dernier, nous avons dû utiliser des citernes pour transporter et distribuer de l'eau potable, rappelle Anne Frackowiak-Jacobs. Ce n'est pas au moment de la crise que l'on doit se demander comment la régler. Il faut anticiper, pour réagir sans se poser de questions." Une partie des fiches concerne donc tous les acteurs possiblement impliqués : le maire, l'agence régionale de santé, la préfecture, les services de sécurité, le délégué militaire départemental ou encore les établissements de santé.

D'autres fiches donnent la marche à suivre pour chaque mesure. Si une commune doit organiser un transport d'eau potable, par exemple, la fiche indique quelles grandes surfaces peuvent fournir de l'eau en bouteilles, quelle entreprise peut être sollicitée, quels chauffeurs peuvent être mobilisés pour conduire les citernes.

"Ce sont des questions très basiques, mais qui doivent être anticipées, ajoute Anne Frackowiak-Jacobs. Il y a aussi un annuaire avec tous les numéros utiles, mais également un modèle d'arrêté municipal ou encore un modèle de fiche d'alerte qui peut même être remplie à la main et renvoyée à la préfecture, si besoin. Nous avons voulu un outil clef en main."

loading

Le plan ORSEC permet donc de répondre aux épisodes de pénurie d'eau, mais aussi aux problèmes liés à la qualité de l'eau, voire à une pollution volontaire. Tous les cas de figure sont envisagés et balisés. Les services de la préfecture travaillent depuis deux mois pour actualiser le plan. Il devrait être finalisé à la fin du mois de juillet et distribué aux élus locaux.