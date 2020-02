FAIRE, le réseau qui vous aide à trouver les aides énergétiques pour votre projet de rénovation

Dans cet appartement mal isolé, sans volet aux fenêtres, la chaudière ne fonctionne plus et il y a des fuites d'eau.

Meurthe-et-Moselle, France

Pour simplifier ses aides aux travaux de rénovation thermique, l'Etat vient de lancer le réseau FAIRE : une plateforme en ligne sur laquelle vous serez orientés vers un conseiller selon vos revenus, votre projet et votre localisation.

Ce conseiller vous aiguillera alors gratuitement vers la ou les aides auxquelles vous avez droit : la nouvelle "prime rénov'" par exemple ou encore le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).

Pour les petits portefeuilles, ces coups de pouce peuvent dépasser les 50% du montant total des travaux. En Meurthe-et-Moselle, un budget de 11 millions d'euros est consacré au plan de rénovation énergétique des bâtiments (PREB).

Attention aux arnaques

Certains professionnels abusent les personnes "les plus vulnérables" en leur faisant miroiter des crédits et des aides, explique Juliette Sorrentino, directrice de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) : "Par exemple, des professionnels peu scrupuleux vont monter sur votre toit et vous expliquer que vous avez absolument besoin de réaliser des travaux, que vous pouvez contracter un crédit, que ça ne va pas vous coûter cher ... et ils vont vouloir vous faire signer très vite des papiers".

"Il faut lire tous les contrats", conseille donc Juliette Sorrentino. "Vous pouvez comparer des devis. Vous n'êtes jamais obligés de donner vos coordonnées bancaires ni de signer le jour même". En cas de litige, les services de l'Etat et les associations de consommateurs peuvent vous aider. En Meurthe-et-Moselle, une dizaine d'enquêtes sont accompagnés par les directions départementales.