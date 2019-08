Fairphone : une nouvelle version de ce smartphone écolo et éthique présentée ce mardi

Nos indispensables smartphones pèsent très lourds sur la planète. Extraire les matériaux qui les composent est très polluant. Et remplacer une pièce cassée est souvent impossible. Le Fairphone est un smartphone plus écolo et plus éthique. Sa version 3 est présentée ce mardi matin à Berlin.

Nos smartphones ne sont pas les amis de la planète. Les fabriquer pollue. Et comme on ne peut quasiment pas les réparer, on est trop souvent obligé d'en changer.

C'est justement pour sortir de ce cercle pas du tout vertueux qu'une entreprise néerlandaise a mis au point le Fairphone. "Fair" comme juste, équitable en anglais. La 3e version de ce Fairphone est présentée ce matin à Berlin.

En quoi Fairphone est différent d'un smartphone classique ?

Sa première différence c'est d'être durable. Car contrairement aux autres smartphones, on peut facilement changer les pièces. Notamment la batterie grâce au dos détachable du Fairphone. Et aussi, l'écran et même l'appareil photo.

Ses matériaux sont aussi plus écologiques que ceux de ses concurrents. Le châssis du téléphone est en plastique recyclé. Et surtout, c'est le seul smartphone à être fabriqué avec des terres rares, des minéraux qui ne viennent pas de pays en guerre.

Le version 3 du Fairphone toujours plus verte

La nouvelle version présentée ce mardi matin devrait en plus avoir une coque de dos transparente. Pour faciliter encore le remplacement des composants. En revanche côté look, rien de bien neuf. Le Fairphone joue la carte de la sobriété. Ce qui n'a pas découragé ses premiers acheteurs. La marque dit avoir vendu tous ses modèles des versions précédentes. Soit environ 100.000 appareils.

Une goutte d'eau par rapport au marché des smartphones. Mais preuve que le durable gagne du terrain, désormais, Apple et Google vont mettre aussi des matériaux recyclés dans leurs smartphones.

Sinon l'autre solution pour ne pas contribuer à aggraver la pollution due au high tech, c'est d'acheter un téléphone d'occasion reconditionné, remis à neuf. Le magazine 60 millions de consommateurs consacre justement un dossier aux meilleures marques dans son numéro daté de septembre.