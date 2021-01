Météo : fait rarissime, trois massifs de Savoie placés en risque 5/5 aux avalanches

Trois massifs de Savoie seront en risque 5/5 aux avalanches à partir de vendredi matin : Vanoise, Haute-Tarentaise et Haute-Maurienne. Cette décision, rarissime, a été prise en raison d'un manteau neigeux très instable et de pluies abondantes.

La Vanoise, la Haute-Tarentaise et la Haute-Maurienne seront placés en risque 5/5 aux avalanches à partir de vendredi matin. Le manteau neigeux est extrêmement lourd en altitude, suite à de fortes pluies, et donc très instable. Le risque d'avalanche sera à son maximum vendredi matin prévient la préfecture de Savoie. Ce risque "très fort" est déclenché quand "l'instabilité du manteau neigeux est très forte et généralisée" détaille Météo France sur son site.

"De nombreuses et grosses avalanches peuvent se produire et atteindre des zones à faible pente (inférieure à 20°)" poursuit Météo France qui prévient que certaine situations _"présentent un caractère de gravité exceptionnelle", ayant de "très graves conséquences tant sur le plan humain que matériel. Pylônes, bâtiments et routes peuvent être touchés et endommagés"._

Le risque avalanche reste de 4 sur 5 en Haute Savoie

Si le département de la Savoie n'est pas placé en vigilance rouge, il fait partie des douze départements placés en vigilance orange aux pluies et inondations ou aux avalanches par Météo France, tout comme la Haute-Savoie. En revanche, il n'y a pas d'évolution ce vendredi sur le manteau neigeux des sommets en Haute-Savoie : le risque d'avalanche y reste cependant élevé, de 4 sur 5.

- © Getty - Denis Souilla

Une coulée de neige impressionnante le 28 janvier à Pralognan-la-Vanoise