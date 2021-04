"Faites de votre rue un jardin", une opération pour faire participer les Poitevins au fleurissement des rues

Si vous avez la main verte et que vous voulez qu'il y ait plus de plante devant chez vous, c'est possible. C'est le but de l'opération "Faites de votre rue un jardin" en ce moment à Poitiers. Une idée lancée par la précédente majorité et reprise par l'actuelle municipalité écologiste. Tous les habitants peuvent se lancer et planter des graines de différentes variétés aux pieds de chez eux. 43 points de tous les quartiers de Poitiers ont déjà bénéficié de cette opération.

Végéataliser Poitiers

Au-delà d’embellir les façades et les rues, les objectifs de ce projet sont de favoriser la présence du végétal en ville. "Le principe, c'est de permettre aux particuliers de végétaliser devant chez eux un trottoir", explique Pierre Nenez, le conseiller municipal délégué à la végétalisation de la ville et à l'éducation nature. Il poursuit : "il faut contacter la direction des espaces verts et puis ensuite, il y a un rendez-vous qui est organisé, puisqu'il y a d'abord un aspect technique qui doit être vérifié." Les Poitevins signent une convention avec la mairie pour s'en occuper.

Baptiste Régnery a franchi le pas. Maintenant à l'angle de sa maison et de celle de son voisin, fini les pavés, place à de la terre et des plantes. Entre le dépôt de son dossier et l'installation des plantes, trois mois se sont écoulés. "Nous sommes amoureux de notre quartier, mais par contre, il y a très peu de végétaux dans les rues", regrette-t-il. Et c'est vrai qu'autour de la cathédrale, c'est très minérale.

Nous pensons que patrimoine bâti et patrimoine naturel peuvent tout à fait cohabiter." - Baptiste Régnéry, riverain qui participent à l'opération.

Ces plantations ont aussi un aspect social. Pour Baptiste, elles permettent de retrouver le contact avec les voisins et les passants. Ça marche plutôt bien. Un voisin a lui aussi maintenant deux parterres de plantes, et d'autres vont faire une demande pour en avoir un.