VIDÉOS - Plongez trois minutes dans la Méditerranée au Cap d'Antibes, un voyage aux mille couleurs

France Bleu Azur a décidé de vous faire du bien : faites une pause et profitez. On vous propose trois vidéos de plongée sous-marine au large du Cap d'Antibes

Sandro est un moniteur azuréen de plongée et pour notre plus grand bonheur, il a confié à France Bleu Azur ses plus belles vidéos de plongée. Il a voulu "en faire profiter tous les auditeurs" et "leur offrir un moment de paix avec la nature azuréenne". Ces trois vidéos nous montrent la beauté de notre mer Méditerranée et nous encourage à la protéger.

Partagez ces vidéos, faites-les vivre pour que les plus petits et les plus grands puissent voir la beauté sous marine.

Un grand merci à Sandro d'Aqua'dvisor