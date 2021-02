Faucon, geai, grimpereau : des sorties pour reconnaître les oiseaux de l'étang de Courtille à Guéret

Les oiseaux migrateurs sont de retour : la semaine dernière, des cigognes ont été aperçues en Creuse à Saint-Priest-la-Feuille. Mais qui est vraiment capable de reconnaître toutes les espèces qui traversent le ciel creusois ? Plus largement, que savez-vous de la faune et la flore qui vous entourent au quotidien ?

La ville de Guéret souhaite justement que les habitants en apprennent davantage sur la biodiversité de l'étang de Courtille. Elle lance donc cette année des sorties découverte gratuites avec le CPIE des pays creusois.

ECOUTEZ - Première sortie à la découverte des oiseaux de Courtille Copier

La prochaine sortie sera le 17 mars autour des amphibiens © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

à lire aussi Une centaine de cigognes font une halte à Saint-Priest-la-Feuille en Creuse

Jumelles, longue-vue et oreilles grandes ouvertes

La première balade guidée s'est déroulée mercredi 17 février sur le thème des oiseaux, avec Colin Lambert, animateur de l'association. C'est une belle période pour observer le ciel selon lui : "On a les pigeons qui migrent déjà, les grues aussi. En mars, on sera au pic de migration, on aura une grande diversité de rapaces et passereaux. On peut voir des espèces plus rares comme des cigognes noires !"

Quels oiseaux migrateurs peut-on voir en Creuse ? Colin Lambert, du CPIE des pays creusois Copier

Sensibiliser à la protection de l'environnement

Ces sorties ont un double objectif : prendre du plaisir dans la nature et découvrir la richesse de l'environnement qui nous entoure, mais aussi prendre conscience des risques qui le menacent. "On est entrés dans une extinction de masse, avec une accélération depuis vingt ans du déclin des oiseaux, des amphibiens, des chauve-souris, des insectes et de la flore. Ça peut aller jusqu'à 30 ou 40% de densité d'espèces en moins", rappelle Colin Lambert.

La prochaine sortie organisée par la ville de Guéret et le CPIE des pays creusois sera dans un mois, sur réservation, le mercredi 17 mars après-midi. Cette fois, vous découvrirez le monde des amphibiens. Inscription obligatoire au : 05.55.61.95.87.