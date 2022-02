Faut-il déplacer le monument aux morts de Roquemaure ?

Des travaux menés en partenariat avec le Grand Avignon qui prévoient donc en plus de la réhabilitation des réseaux souterrains de remodeler routes et trottoirs avec nouvelle esplanade, aménagement urbain ou la réorganisation de l’aire de stationnement. La première tranche a débuté boulevard National et Planet , la seconde concernera le cours Pousterle , le cours Aristide Briand et le boulevard National. Aussi face à ces transformations il est question de garder ou non l’actuel monument aux morts sur la place Pousterle. Sinon de le déplacer un peu plus loin vers la digue en lui réservant plus d’espace pour le mettre en valeur.

Où serait le mieux placé le monument aux morts après les réaménagements ?

Une question qui a d’abord été débattue au sein de l’équipe municipale souligne Nathalie Nury, la maire : « Dans le conseil municipal on était déjà pas d’accord entre nous donc je leur ai dit ‘’ bien, ça va être simple ce sont les roquemaurois qui vont choisir ‘’. Alors on a deux versions, d’abord à l’emplacement de la route actuelle il va y avoir un espace pour les commerces, une esplanade aussi où les gens pourront venir s’asseoir. Il y aura une petite aire de jeu, des fontaines, ce sera un lieu convivial. Et du coup la nouvelle route va passer près de l’emplacement du monument actuel. Puis l’autre position c’est de mettre le monument devant la digue pour qu’il ressorte mieux. Donc ce sont deux choix qu’ont les roquemaurois jusqu’au 14 février.»

Consultation donc jusqu'au lundi 14 février soit sur le site de la commune, soit en mairie ou non loin de là à l'espace Clic - France Service.

