Faut-il interdire 125 hectares de forêt ardennaise pour protéger le faucon pèlerin et le hibou grand-duc ?

Après la découverte de nouveaux sites de nidification et de reproduction de faucons pèlerins et de hiboux grands-ducs dans la vallée de la Meuse, la préfecture des Ardennes souhaite instaurer cinq zones de protection renforcée des biotope sur des falaises à Revin, Bogny-sur-Meuse, Haybes, Thilay et Tournavaux. Dans sa rédaction initiale, le projet d’arrêté présenté en octobre arrête l’idée d’interdire totalement la randonnée, le trail, le VTT, l’escalade, le parapente, la chasse ou encore les activités sylvicoles sur les 125 hectares de forêt concernés du 1er janvier au 31 juillet.

Ces mesures s’inscrivent dans la Stratégie nationale pour les aires protégées lancée par Emmanuel Macron en janvier 2021. Cette feuille de route ambitionne de renforcer la protection des écosystèmes sur 10% du territoire national. "En région Grand-Est, nous sommes à 2% du territoire", pointe Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture des Ardennes. Les autorités souhaitent donc combler ce retard.

Des élus en colère

La communauté de communes Ardennes Rives de Meuse, les communes de Haybes et de Fumay ont adopté des motions pour dénoncer un excès de rigidité et demander la révision du projet. Maire de Fumay et vice-président d’Ardenne Rives de Meuse, Mathieu Sonnet souhaite "que l’on protège les espèces, mais que l’on protège aussi les activités de pleine nature".

Les loisirs de pleine nature sont devenus un attrait touristique majeur, et donc un poumon économique pour la vallée de la Meuse. La commune de Haybes y a récemment créé un sentier touristique d’intérêt communautaire avec point de vue. À Tournavaux, la Roche aux Corpias et son site d’escalade sont inclus dans le périmètre de protection renforcée.

Les parapentistes aux ailes coupées

L’interdiction totale des activités sur 125 hectares de forêt du 1er janvier au 31 juillet freinerait considérablement l’activité du club Pointe Ardennes – Parapente et de sa centaine de licenciés. Certains pratiquants viennent de la Marne ou de la Belgique pour survoler la Vallée de la Meuse.

Avec l’ouverture de la chasse en octobre, il ne resterait que deux mois aux parapentistes pour pratiquer leur loisir dans un périmètre bien plus restreint. "C’est interdiction de décollage sur le site de Revin. À Fumay, on aurait pu décoller mais pas voler autour", résume Rémi Flamain, le président du club.

L’Office français de la biodiversité a déjà constaté que des parapentistes dérangeaient des faucons pèlerins. "C’est dommage que l’on en ait pas été informé. On aurait pu alerter nos pratiquants", regrette Rémi Flamain.

Arguments entendus par la préfecture des Ardennes

Suite à ces oppositions, la préfecture des Ardennes a organisé une réunion de concertation le 28 novembre dernier. Il n’y aura finalement pas d’interdiction totale des activités sur les 125 hectares concernés. "À l’intérieur de cette zone, l’usage sera permis sauf à certains endroits où il sera complètement interdit", précise le secrétaire général de la préfecture Christian Védélago.

Les parapentistes, conseillés par un ornithologue, proposent par exemple une zone d’interdiction de vol de 250 mètres autour des nids*.* Une nouvelle version de l’arrêté est en préparation. Un comité de suivi avec les collectivités, les associations d’usagers et de naturalistes se réunira chaque année pour évaluer l’efficacité des mesures et proposer des adaptations.