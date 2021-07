Faut-il mettre une amende de 1 000 euros à ceux qui jettent leurs déchets sur la voie publique ?

A Marseille, on retrouve régulièrement des déchets sur la voie publique, sur les rochers et même dans la mer. En Alsace, la commune d'Obernai a décidé de mettre une amende de 1000 euros pour toute personne qui jette un déchet par terre. Faut-il mettre en place la même sanction dans notre région?

Pour éviter de retrouver des mégots, des déchets ou encore des crottes de chien par terre, la ville d'Obernai en Alsace a décidé de mettre en place une amende de 1000 euros pour tout jet de déchets sur la voie publique. Le décret a été mis en place le 1er juillet. La commune veut dissuader les fautifs par cette mesure coup de poing, alors faut-il faire la même chose à Marseille et dans les autres communes de la région?

Une amende de 1.000 euros pour un jet de mégot ou encore une crotte de chien

Au Vallon des Auffes, à Marseille, les déchets s'accumulent sur les rochers, dans l'eau que ce soit des bouteilles, des cartons de pizza, des mégots, des masques. C'est encore pire le soir entre les piques-niques et les apéros. Alors forcement les habitants seraient plutôt favorables à un durcissement des règles. Domitille, habite au Vallon des Auffes, elle vient de se baigner et a vu des dizaines de déchets : "Juste en nageant on trouve des canettes de bières et des bouteilles qui sont jetées dans la mer, les gens pensent que c'est une poubelle alors que ça prend trois minutes de garder son mégot ou sa bouteille pour la mettre dans la poubelle à côté."

Est-ce que pour lutter contre ces déchets sur la voie publique, il faut sévir en mettant des amendes à 1000 euros, pas forcément pour cette Marseillaise: "Je pense que 1000 euros c'est beaucoup, après faut voir s'ils annoncent la mesure comme ça et que ce n'est pas mis en place par la police." Son copain Charlie lui aussi doute de l’efficacité de cette mesure : "Je ne suis pas convaincu, je doute qu'en mettant des policiers sur des rochers on empêchera les canettes de bière de finir au fond des calanques. Les Marseillais rejettent la faute sur les touristes et inversement, c'est compliqué de trouver un juste milieu."

Pourtant, des médiateurs comme Mesrine sont présents sur le littoral pour rappeler à l'ordre :"On trouve des mégots, des trottinettes, des vélos, des chariots. On parle avec eux on leur explique qu'il y a des restrictions, on montre les poubelles mais c'est au bon vouloir de chacun, on ne peut pas mettre d'amende, on a juste la parole." En cas de jet de déchet sur la voie publique, vous risquez une amende de 135 euros, passé le délai de 45 jours, si vous n'avez pas payé votre amende elle monte à 375 euros, et peut grimper jusqu'à 1500 euros si elle n’est toujours pas payée après passage en justice.

A Marseille, on trouve au Vallon des Auffes, des papiers, des mégots, des capsules de bières ou encore des bouteilles © Radio France - Romane Porcon