Faut-il s'inquiéter de ces séismes à répétition dans le sud Alsace ?

La terre a tremblé ce jeudi en Alsace . Un séisme de 3.4 sur l'échelle de Richter. Il s'est produit dans la secteur de Kembs, au sud de Mulhouse. Un secteur où un autre tremblement de terre de 4.8 a été ressenti il y a quelques mois, en septembre 2022 , suivi ensuite d'un autre tremblement de terre de 3.2 dans le même périmètre le lendemain dans le sud Alsace.

Une activité sismique récurrente dans la région de Bâle-Mulhouse

"Il y a une activité sismique récurrente dans la région de Bâle-Mulhouse qui fonctionne souvent par séquences", explique Cécile Doubre physicienne du Globe à Strasbourg, qui explique qu'une autre séquence s'était déjà produite dans le même secteur dans les années 80.

Il y a également eu un séisme dans la région de Montbéliard en début de semaine. "Celui-là concerne le front du Jura. Au sud de Mulhouse, c'est le fossé rhénan. Mais dans les deux cas, on est à peu près à la même latitude. Les processus doivent être un peu similaires mais on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Il y a des séismes dans la région mais de là à dire que cela va continuer et s'empirer, malheureusement on ne peut pas le dire mais nous sommes attentifs à l'évolution de cette sismicité", poursuit la chercheuse.

