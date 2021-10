Faut-il s'inquiéter du frelon oriental en Drôme Ardèche ?

On en parle beaucoup ces derniers jours : le frelon oriental. Aussi gros que son cousin le frelon asiatique, il est de couleur rousse avec deux bandes d'un jaune vif sur l'abdomen. Il a été repéré pour la première fois en France cet automne, à Marseille. Aucun n'a été identifié en Drôme Ardèche. Mais d'après Jean-Marie Barbançon, apiculteur à Puygiron dans la Drôme, il n'est pas exclu que le frelon oriental arrive dans les deux départements car "on a climat assez proche de celui de Marseille".

"On connaît encore assez peu de choses sur ce frelon" - Jean-Marie Barbançon, apiculteur à Puygiron dans la Drôme

"Rien ne nous dit qu'il n'est pas déjà chez nous étant donné la difficulté à trouver les nids", poursuit le Drômois, également président de la Fédération nationale des organisations sanitaires apicoles départementales. Leurs nids sont la plupart du temps sous terre donc difficiles à détecter. D'autant qu'en septembre, ils sont presque tous désertés, "On est déjà dans une période où on risque de passer à côté."

Pour les humains, il semblerait que leur piqûre soit très douloureuse. C'est surtout un redoutable prédateur d'abeilles selon les chercheurs, d'où l'inquiétude des apiculteurs. Pour le moment, on ne sait pas s'il y a plus d'un nid à Marseille mais des femelles reproductrices et des mâles ont été identifiés et le frelon oriental est une espèce invasive.

On ne peut pas non plus affirmer qu'il évoluera en France comme le frelon asiatique. Jean-Marie Barbançon insiste : "On connaît encore assez peu de choses sur ce frelon."