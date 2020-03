Faute de neige, la station de ski de fond de Pigerolles en Creuse reste fermée tout l'hiver

C'est l'hiver le plus doux depuis soixante ans en Creuse selon Météo France. Il n'a presque pas neigé, même sur le plateau de Millevaches. L'association de ski de fond de Pigerolles renonce donc à ouvrir ses six pistes au public, pour la deuxième année de suite.

Sur le plateau de Millevaches, les prairies s'étendent à perte de vue, vertes et boueuses. Quelques flocons sont tombés depuis la fin février, une internaute a posté des photos par exemple à Féniers, mais la neige ne tient pas longtemps. C'est même l'hiver le plus doux depuis les années 60 en Creuse et dans le Limousin selon Météo France.

Non loin de Féniers, à 900 mètres d'altitude, la petite station de ski de fond de Pigerolles n'a pas ouvert au public cette année, faute de neige. Les raquettes et 120 matériels de ski en location restent donc dans les réserves. Jouany Chatoux, président de l'association de ski de fond, n'en revient pas :

Cette année on a passé trois mois - décembre, janvier, février - sans voir un seul flocon de neige. J'ai 43 ans, je n'ai jamais vu ça de ma vie.

ÉCOUTEZ - Jouany Chatoux, président de l'association de ski de fond de Pigerolles Copier

Dérèglement climatique

La neige tombe depuis quelques jours mais elle ne tient pas. C'est loin d'être suffisant pour ouvrir les six pistes de ski de fond du plateau de Gentioux. L'an dernier, déjà, la station a dû rester fermée : "La dernière fois qu'on a ouvert, c'était il y a deux ans. On a fait deux semaines de ski." Les plus belles années, la petite station a accueilli jusqu'à 2000 skieurs le dimanche, selon lui. Jouany Chatoux analyse :