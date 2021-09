Fécamp : le premier câble électrique sous-marin normand pour l'éolien en mer est en train d'être déployé

Si vous avez admiré le large ces derniers jours depuis la plage de Fécamp (Seine-Maritime), vous avez sans doute aperçu un gros navire. Il s'agit d'un bateau "câblier" affrété par RTE (réseau de transport d'électricité) qui mesure 125 mètres de long et qui transporte, comme son nom l'indique, des câbles pour le raccordement du futur parc éolien au réseau électrique terrestre.

Il s'agit d'une "étape symbolique et importante" se réjouit Alexandre Irle, le directeur du projet de raccordement du parc éolien de Fécamp car c'est le premier raccordement d'un parc éolien en Normandie. L'opération en tant que telle a commencé ce dimanche.

Raccorder l'éolien en mer à terre par des câbles sous-marins

Concrètement, elle consiste a tiré deux câbles électriques de 18km de long depuis le port de Fécamp jusqu'au futur parc éolien.

Le bateau câblier au large de Fécamp (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

Et c'est donc le bateau câblier qui s'en charge. "Au fur et à mesure de l'avancée du bateau en mer, le câble s'installe dans un sillon creusé dans le sol marin" détaille Alexandre Irle. "En sortie du port, on est à peu près à cinq ou six mètres de profondeur et on arrive vers 25 à 30 de fonds près du parc éolien".

On parle de câble mais en réalité, cela ressemble plus à un gros tuyau "d'une trentaine de centimètres de diamètre, environ 100kg du mètre linéaire, composé de câbles électriques et de télécommunications" poursuit Alexandre Irle.

L'opération de déploiement du premier câble va durer environ trois semaines, en fonction de la météo et des courants marins. Puis le second câble sera à son tour mis en place de la même façon en parallèle.

Les câbles sous-marins mesurent 18km de long. Ici une partie du premier câble au niveau du port de Fécamp (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

Mise en service en 2023

Une fois déployés ces deux câbles vont devoir attendre un peu. L'arrivée du poste électrique en mer est prévue pour l'été prochain. En parallèle, les travaux sur terre pour tirer des câbles jusqu'au poste de Sainneville-sur-Seine se poursuivent afin de permettre le raccordement complet des éoliennes au réseau électrique.

La mise en service du parc à proprement parler devrait commencer au printemps 2023. Ce parc comprend 71 éoliennes "d'une capacité totale de 500 mégawatts" précise Nathalie Lemaître, la déléguée régionale de RTE (réseau de transport d'électricité) et "produira l'équivalent de la consommation de 60% de la population de la Seine-Maritime sur une année".