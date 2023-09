Femmes de Loire : Agnès Martin, directrice des Editions Loire et Terroirs

En marge du Festival de Loire d'Orléans, France Bleu Orléans a rencontré cinq " Femmes de Loire", des femmes qui ont un lien affectif ou professionnel avec la Loire. Pour Agnès Martin, "c'est un peu les deux". Durant plus de 30 ans, jusqu'en août 2023, elle a dirigé la publication du magazine "La Loire et ses terroirs", avec son mari Phillipe Auclerc. "Moi, je suis une enfant d'Orléans. Mais à l'époque, on était plus tourné vers la Sologne que vers la Loire. C'est vraiment mon mari qui m'a transmis sa passion pour le fleuve."

"On s'est toujours intéressés à tout ce qui touche au fleuve"

En 1992, leur passion se concrétise à travers le lancement du magazine. Phillipe Auclerc est le principal rédacteur, Agnès lui donne un coup de main pour la mise en page et la commercialisation. "Je suis un peu comme un femme d'artisan. Pas au premier rang mais indispensable". La Loire et ses terroirs, qui tirait jusqu'à 12.000 exemplaires par numéro, avait pour vocation de faire découvrir la Loire et son bassin sous tous ses aspects. "On s'est toujours intéressés à tout ce qui touche au fleuve : l'histoire de la marine, la faune, la flore, les coutumes, l'ethnologie de Loire. Mon mari a été l'un des premiers à parler des problèmes d'alimentation en eau sur la Loire" détaille Agnès Martin.

"On se définit un peu comme des lanceurs d'alerte sur la Loire"

Les débuts du magazine correspondent aussi avec le regain d'intérêt pour la marine de Loire. "Au départ, c'était surtout beaucoup de chercheurs qui voulaient reconstituer à l'identique des bateaux de Loire. C'était passionnant". Pour elle, il existe vraiment une identité ligérienne, "c'est d'ailleurs ce qu'on a toujours défendu dans le magazine. Localement, chacun se réapproprie la Loire. La ville d'Orléans a peut-être été un plus lente que d'autres."

Le magazine "La Loire et ses terroirs" a publié son dernier numéro, le 110e, en août dernier. "On a décidé de profiter un peu de la retraite" explique Agnès Martin. Mais, le couple continue de publier un petit journal "les Nouvelles du bassin de la Loire" que l'on peut acheter en ligne. "On ne voulait pas abandonner totalement nos lecteurs. Et, puis, on se définit un peu comme des lanceurs d'alerte sur la Loire, on veut se tenir au courant de tout ce qui se fait afin de protéger au maximum ce patrimoine".

"La Loire est vraiment avec nous tout le temps"

A travers le magazine et aujourd'hui le petit journal, Agnès et son mari ont prouvé leur amour pour la Loire. "La Loire était le fil conducteur du magazine mais elle l'est aussi dans notre vie intime, à travers notre maison". Le couple habite au cœur de Combleux dans une bâtisse construite, au 18e siècle, par un charpentier de la marine de Loire. "Il y a encore l'atelier où il réparait les bateaux et à l'intérieur de la maison, il a utilisé des bouts de bois qui venaient de bateaux en fin de vie. Donc, la Loire, elle est vraiment avec nous tout le temps".