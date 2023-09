Femmes de Loire : Audrey Madec, directrice du Musée de la Marine de Loire

En marge du Festival de Loire d'Orléans, France Bleu Orléans vous propose le portrait de cinq "Femmes de Loire", attachées au fleuve royal d'une manière ou d'une autre. Audrey Madec en fait partie. Depuis septembre 2013, elle est la directrice du Musée de la Marine de Loire, à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret. "Quand j'ai postulé sur le poste, c'est vrai que je ne connaissais ni Châteauneuf, ni la marine de Loire. Comme tout le monde, j'avais quelques notions géographiques sur la Loire apprises à l'école. Et, j'avais visité Orléans, Tours et Angers mais c'est tout."

La Marine de Loire : un patrimoine aux multiples facettes

La conservatrice a donc dû se plonger dans les ouvrages pour apprendre à connaitre l'univers de la Loire et de la navigation. "C'est un sujet dense mais très intéressant" insiste la directrice. "Ça touche la technique, la navigation, comment étaient construits les bateaux... Mais, la Marine de Loire, c'est aussi de l'économie puisque les bateaux transportaient des marchandises vendus dans différents ports et qui arrivaient du bout du monde".

Avec 12 à 13.000 visiteurs par an, le Musée de la Marine de Loire est devenu un incontournable pour connaitre l'histoire du fleuve et de ses mariniers. "Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus une marine marchande. C'est une marine de loisirs mais c'est une suite, une continuité. Nous sommes d'ailleurs très attachés à travailler avec les associations de mariniers d'aujourd'hui" précise Audrey Madec.

"Quand on vit ici, ce serait dommage de se plaindre"

A titre personnel, Audrey Madec adore faire du vélo en famille entre Châteauneuf-sur-Loire et Saint-Benoit-sur-Loire. "J'ai de jeunes enfants donc on reste souvent dans le secteur de Châteauneuf. Et c'est vrai qu'en vélo, entre Châteauneuf et Saint-Benoit, c'est très plaisant, très agréable avec cette vue sur l'abbaye." Quand on lui demande trois adjectifs qui qualifient la Loire pour elle, Audrey Madec répond au tac au tac : reposant, apaisant et tranquillisant. "Lorsqu'on est un peu énervé, on va sur les bords de Loire et tout de suite, c'est reposant avec ses lignes horizontales, ses couleurs, ses crépuscules". Audrey Madec conclut d'une phrase "quand on vit dans un cadre comme la Loire, ce serait dommage de se plaindre"