Femmes de Loire : Laëticia Ribault, marinière et capitaine de la Belle Entente

Il suffit d'une poignée de main pour comprendre que Laëticia Ribault est une femme de caractère. Depuis 10 ans, elle est la capitaine de la Belle Entente, une toue qui propose des balades au public sur le Canal d'Orléans et la Loire. "Pour moi, c'est naturel de naviguer. Mon père était pompier plongeur à Orléans, j'ai commencé très tôt à naviguer sur la Loire et dans les années 80, nous n'étions pas très nombreux".

ⓘ Publicité

Au début des années 2000, Laëticia Ribault rejoint l'ANCO, l'association pour la valorisation du tourisme, du patrimoine et de la navigation sur le Canal d'Orléans . "À l'époque, je rêvais de m'installer dans une péniche sur le Canal d'Orléans. Je me suis donc mobilisée pour que le Canal soit valorisé et remis en navigation. Bon, c'est un combat qui va encore me prendre quelques années" confie la mère de famille.

"Naviguer, c'est un plaisir et ça vide la tête"

Au sein de l'association, Laëticia Ribault est notamment chargée d'assurer les visites et les balades sur la Belle Entente. "Je dois avoir entre 90 et 100 heures de navigation par an. En pleine saison, je sors tous les week-ends". La marinière aime naviguer aussi bien sur la Loire que sur le Canal, "sur la Loire, c'est plus sportif que sur le Canal. Mais, dans les deux cas, naviguer, c'est un plaisir. Ca vide la tête, on oublie qu'on est toute la semaine derrière un écran d'ordinateur".

Dans l'Orléanais, les femmes marinières sont encore très minoritaires. "Il y en a de plus en plus. Mais du haut de mes 52 ans, je dois être la doyenne dans le coin. Après, c'est vrai qu'il faut faire sa place parmi les hommes. Mais, moi, j'ai toujours été bien accueillie et j'encourage les femmes à nous rejoindre".

La Belle Entente lors d'une sortie à Châlettes sur Loing en 2022 - DR

Elle vit le Festival de Loire comme des grandes vacances

Depuis 2005, Laëticia n'a pas manqué une édition du Festival de Loire, "c'est une parenthèse comme des grandes vacances. On retrouve les copains et surtout on se fait plaisir !" Il y a quelques années, la marinière s'est tout de même fait une petite frayeur en navigant. "C'était en 2019. J'ai fait une faute monumentale. On était trop nombreux sur le bateau et en arrivant sur Orléans, le bateau s'est cassé et a coulé. Heureusement, les copains, toujours là, sont venus nous aider. Et deux jours après, on avait tout réparé. Mais, je m'en suis voulu". Laëticia a tout de même plus de bons que de mauvais souvenirs sur le Festival, "et cette année, j'espère bien m'en faire de nouveaux".