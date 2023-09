Femmes de Loire : Marine Colombey, technicienne de l'environnement à l'Office français de la biodiversité

Pour ce cinquième et dernier portrait de notre série "Femmes de Loire", France Bleu Orléans est allé à la rencontre de Marine Colombey, technicienne de l'environnement à l'Office français de la biodiversité. Le rendez-vous est fixé près de la pointe de Courpain, à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin dans le Loiret. "Pour moi, c'est ici que la Loire est la plus belle. Dans cette réserve, la forêt de rives a été préservée. Il y a donc une faune et une flore assez exceptionnelles".

ⓘ Publicité

Marine Colombey est venue avec son uniforme de l'OBF et surtout sa paire de jumelles. "Je suis une amoureuse des oiseaux depuis l'âge de 14 ans. J'adore passer du temps à les observer. Là, devant nous, on voit par exemple de grands cormorans, des bernaches du Canada et encore plus loin, quand on a l'œil, on aperçoit des vanneaux huppés".

"La biodiversité, ça a vraiment du sens sur la Loire"

Pendant une dizaine d'années, Marine Colombey a été inspectrice de l'environnement, chargée de faire respecter la réglementation sur l'eau. "L'OFB intervient peu sur la Loire. Cependant, j'ai le souvenir d'une pollution en 2016 à Jargeau, on avait monté tout un dossier et obtenu la condamnation d'une entreprise." Aujourd'hui, la fonctionnaire est chargée de l’accompagnement des atlas de biodiversité communale et des aires éducatives. "La biodiversité, ça a vraiment du sens sur la Loire. C'est l'un des derniers espaces un peu sauvages dans notre région avec un mosaïque de milieux et d'habitats différents"

La Loire et le réchauffement climatique

Selon elle, la plus grande menace pour la Loire aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique, "le débit a tendance à diminuer, l'eau se réchauffe aussi. Elle est montée jusqu'à 30° par endroits cet été. C'est donc extrêmement dangereux pour les poissons. Et en plus, avec un débit plus faible, la concentration des polluants est accentuée". La technicienne montre aussi du doigt les espèces exotiques envahissantes qui menacent la biodiversité. "La plus visible, c'est la jussie avec ses jolies petites fleurs jaunes. Elle pousse aussi bien sur les berges que dans l'eau et elle cache une foule d'autres plantes qui envahissent petit à petit le couloir ligérien et chamboulent la biodiversité"

Des espaces à protéger comme ici à Saint-Jean-de-Braye © Radio France - Patricia Pourrez

Pour Marine Colombey, il faut que chacun apprenne à protéger la Loire. "Il y a de plus en plus d'activités sur la Loire et c'est très bien. Mais, tout le monde ne sait pas qu'elle est aussi très fragile. Par exemple, en canoë-kayak, il faut faire attention à ne pas accoster sur les iles de Loire en pleine période de nidification."