Femmes de Loire : Nadège Pavec, coordinatrice nautique du Festival de Loire

En jean et basket, un talkie walkie à la main, Nadège Pavec passe le Festival de Loire à courir sur les quais auprès des mariniers. "Mon rôle, c'est que tout se passe bien sur l'eau et autour. Je dois m'assurer qu'il n'y a pas de problème de navigation, que chacun respecte son créneau de sortie. Et c'est vrai que pour les mariniers, je ne suis pas une maman mais presque" s'amuse Nadège Pavec.

Des côtes bretonnes à la douceur ligérienne

Cette bretonne "pure et dure", spécialiste de l'évènementiel, a découvert le Festival de Loire en 2007 en tant que bénévole. "Je connaissais Jeff Wagner qui s'occupe de la partie nautique du Festival depuis le début. C'est comme ça que j'ai découvert Orléans et la Loire. Avant, je n'avais jamais mis les pieds ici". En 2008, elle s'associe d'ailleurs avec Jeff Wagner pour créer la société EVT, Évènements voiles traditions, basée à Meillac, en Ille-et-Vilaine. "On organise des rassemblements nautiques et maritimes. Ça va de la recherche des exposants à la logistique technique, en passant par la communication". EVT est notamment l'organisateur de la Semaine du Golfe du Morbihan, "ici, tout est concentré sur les quais et la Loire, C'est la grosse différence avec une fête sur la mer" précise Nadège.

"J'aime le moment du petit déjeuner avec les mariniers"

Pour le festival de Loire, la préparation commence environ un an et demi avant pour Nadège. "On va chercher l'invité d'honneur et puis, il y a tout à caler avec les associations marinières. C'est un gros boulot en amont et après, quand les bateaux arrivent, il faut coordonner l'ensemble". Nadège et la vingtaine de membres de son équipe restent évidemment jour et nuit sur le Festival. "On doit être là pour répondre à toutes les questions des mariniers". Ce qu'elle préfère, c'est le moment du petit déjeuner avec les mariniers, tous les matins, avant l'ouverture du Festival. "On est entre nous, il n'y a pas de public. On a la vue des bateaux pour nous, c'est un vrai moment de partage."

Pour Nadège Pavec, le festival a déjà beaucoup grandi depuis une dizaine d'années, "on peut encore évoluer notamment sur le nombre de bateaux qui arrivent par l'eau, en tous cas, on sent de l'attente chez les Orléanais, et même au delà. Cette année, nous avons eu quatre délégations étrangères qui nous ont sollicités pour être sur le Festival". Comme chaque année, Nadège sait déjà que ce festival va passer "à 100 à l'heure" mais elle espère avoir au moins un petit créneau pour profiter, elle aussi, d'une balade sur la Loire. "C'est mon petit plaisir. Je me laisse bercer par l'eau et les explications des mariniers, et, je repars avec ça pour deux ans".

