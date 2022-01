Féniers : la préfecture de la Creuse autorise des tirs d'effarouchement contre le loup

Après les attaques de brebis dans un élevage de Féniers entre fin décembre et mi-janvier, la préfecture de la Creuse vient de prendre un arrêté autorisant des tirs d'effarouchement contre le loup, sur cette seule commune du département et pour un mois.

Des attaques répétées entre fin décembre et mi-janvier dans un troupeau ovin de Féniers (sud du département), avec la découverte de huit brebis égorgées et dévorées, ont conduit sur la piste de la présence d'un ou plusieurs loups. L'autopsie réalisée sur les cadavres des animaux a conclu à "ne pas écarter la responsabilité du Canis lupus". Et si des analyses ADN sur des poils retrouvés sur place sont toujours en cours, au vu de ces éléments, la préfecture de la Creuse a décidé de prendre ce 20 janvier un arrêté autorisant les tirs d'effarouchement contre le loup, sous certaines conditions.

Seuls cinq lieutenants de louveterie désignés sont autorisés à pratiquer ces tirs. Des tirs pour faire peur, faire fuir le loup. En aucun cas ils ne sont autorisés à tuer un spécimen de cette espèce protégée. Ces tirs doivent donc uniquement se faire avec des munitions en caoutchouc ou à grenaille métallique (d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm). Ils peuvent se faire de jour comme de nuit, mais uniquement en cas de tentative de prédation du loup sur un troupeau de moutons ou de chèvres. Et tout cela n'est valable que sur la seule commune de Féniers.

Qui sont les lieutenants de louveterie et quel est leur rôle ? Ecoutez la réponse de Roger Ostermeyer, chef du service environnement à la direction des territoires de la Creuse Copier

Cet arrêté préfectoral est valable un mois. Il pourra être renouvelé si de nouveaux cas de prédation sont constatés.

Ces tirs d'effarouchement était une mesure demandée par le président de la chambre d'agriculture, les syndicats agricoles creusois (FDSEA et JA), et la fédération départementale ovine, après la tenue d'un comité technique loup le 14 janvier dernier.