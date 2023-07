Fermeture des massifs : de nouveaux panneaux installés pour informer les automobilistes

Selon les prévisions de risques d'incendies émises chaque jour pour le lendemain, par le centre météorologique, des massifs de l'Agriate, du Fango, de Bonifato, Tartajine-Melaja, Verghellu et Manganellu pourront être fermés au public. Cette année, lorsque le territoire de l'Agriate, les massifs du Fango et de Bonifatu seront fermés, des panneaux disposés sur la route en informeront les automobilistes.

Informer les visiteurs, notamment les touristes

Pour Bonifatu, le premier panneau est installé au rond point de l'entrée de Calvi, direction l'aéroport "Massifs vallée de Bonifato Vallée Fango fermés" peut on lire en lettres majuscules sur le grand panneau bleu, déployé uniquement en cas de fermeture, replié le reste du temps. "Le but, c'est d'informer au maximum, pour protéger, précise la directrice de cabinet du préfet de la Haute-Corse, Magali Chapey. Pour éviter qu'on se retrouve dans un goulot d'étranglement avec toutes les personnes qui montent et se retrouvent coincées en haut, notamment les touristes."

Faciliter le travail des pompiers

En plus des panneaux, du personnel sera présent aux barrières, comme l'Office National des Forêts, qui pourront donner, là aussi, des informations. Pour le territoire de l'Agriate, des panneaux ont également été installés au niveau du port de Saint-Florent, de l'île Rousse, au quai d'embarquement plage du Lotu, au croisement de la plage de Saleccia et du Lotu, à la plage de Ghignu et l'anse de Peraiola. Les pompiers soulignent l'importance d'avoir les routes dégagées en cas de fermeture pour pouvoir évacuer la population et acheminer éventuellement des moyens. Les riverains auront toujours accès à leur propriété.