Festival d'Avignon : "Patience et tolérance", face à la saleté dans l'intramuros

Des affiches, des flyers par terre, des dépôts sauvages à proximité des théâtres, mais aussi des logements de tourisme. Chaque année, à la fin du Festival d'Avignon, l'intramuros a besoin d'un bon coup de propre. Mais ce travail prend du temps. Il faut passer dans chaque petite rue ou ruelle, décrocher des milliers d'affiches et ramasser des centaines de flyers.

"Ça prend une bonne quinzaine de jours, même si le plus gros est fait la première semaine", explique Guillaume Douet, le directeur propreté urbaine à la mairie d'Avignon. "On a déjà des plaintes de gens qui disent qu'on les laisse à l'abandon. Mais on ne peut pas tout enlever en deux jours ! On est dessus", raconte Philippe Duval, le chef de service propreté intramuros. "Il faut de la patience et de la tolérance. Les compagnies ont des centaines de personnes pour accrocher les affiches. Nous on est beaucoup moins pour les décrocher donc ça s'étale dans le temps."

De nombreux lieux de l'intra-muros doivent être nettoyés © Radio France - Julie Munch

Selon son directeur, en cette période de congés scolaires, il y a à peine une douzaine d'agents dédiés au nettoyage du festival. D'autres restent concentrés sur les tâches quotidiennes. La Ville doit donc trouver l'équilibre entre l'importance d'accorder des congés à ses agents, et celle de garder une ville propre.

"C'est une période importante parce qu'il y a encore beaucoup de touristes qui sont présents et c'est aussi important qu'ils gardent une bonne image de la ville. Il n'y a plus l'efférence du festival donc le ressenti d'impropreté est fort. Plus on arrive à le contenir mieux c'est", ajoute Guillaume Douet, qui en appelle aussi au civisme des compagnies, des touristes, et des habitants.