Festival de Luchon : Yann Arthus-Bertrand reçoit un Pyrénées d'honneur lors de la journée climat-environnement

Bagnères-de-Luchon, France

Après Jean-Louis Etienne lors de l'édition 2019, c'est Yann-Arthus Bertrand qui était l'invité d'honneur de la journée dédiée au climat et à l'environnement lors du festival des créations télévisuelles de Luchon. Durant cette journée spéciale le festival a proposé différents documentaires et débats sur cette thématique du climat et de l'environnement. Yann-Arthus Bertrand, le réalisateur de Home, Planète Océan, Human, Terra et Woman, qui sortira le 4 mars en salle, a reçu un Pyrénées d'honneur pour clore cette journée sur la scène de la salle Henri Pac.

Yann-Arthus Bertrand a dédié ce prix à Isabelle Kocher, la directrice générale d'Engie dont le conseil d'administration a décidé, jeudi 6 février, de ne pas renouveler le mandat. Cette dirigeante voulait faire d'Engie le leader mondial de la transition bas carbone.