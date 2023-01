Feux de forêt : appel aux bénévoles dans le Bas-Rhin pour surveiller les massifs l'été

Le directeur du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin, René Cellier, la préfète, Josiane Chevalier et le président de l'UITT 67 Marc Stahl signe le contrat pour la mise en place de l'opération sentinelles.

Chacun peut désormais devenir une sentinelle dans la forêt alsacienne pour lutter contre les feux de forê t. Pendant l'été 2022, le département du Bas-Rhin a été touché par 6 à 12 départs de feux en moyenne chaque jour. La préfecture a donc mis en place un dispositif unique dans le Grand Est, l'opération sentinelles . Il est désormais possible de s'inscrire en ligne sur le site internet de l'association "unité d'intervention tous terrains", UITT 67.

Cette association composée de pompiers a été choisie par la préfecture pour organiser les bénévoles et répondre aux besoins du Sis, le service d'incendie et de secours.

ⓘ Publicité

Un triple rôle pour les sentinelles bénévoles

Ces bénévoles seront les yeux des pompiers dans le massif quand le risque d'incendie sera élevé. Ils pourront aussi les guider en cas de départ de feu. Ils seront par ailleurs formés à faire de la prévention auprès des promeneurs. Pas question de patrouiller au hasard tout l'été dans les forêts : grâce à des cartes sur les zones les plus à risques et aux prévisions météo, les pompiers déclencheront le dispositif uniquement en cas de besoin.

Les bénévoles inscrits seront ensuite contactés par l'Unité d'intervention tout terrain. Ils pourront alors donner leurs disponibilités pour des patrouilles sur une plateforme.

Les associations de chasseurs, le club vosgien, l'office nationale des forêts ou encore les scouts ont déjà annoncé qu'ils sensibiliseraient leurs adhérents pour les encourager à devenir des sentinelles. Il en faudrait une cinquantaine au moins répartis sur le massif pour la surveillance. Les autorités et associations espèrent donc que 100 à 200 personnes vont s'inscrire pour assurer un bon roulement.