Feux de forêt : il faut redoubler de vigilance, selon l'Union régionale des collectivités forestières

Comment protéger nos forêts menacées par le réchauffement climatique ? Ce jeudi, à Martot dans l'Eure, s'est réunie l'Union régionale des collectivités forestières pour anticiper également l'été qui arrive. La forêt représente 14% de notre territoire en Normandie. Pour rappel, l'Office national de forêts gère les forêts d'Etats, les forêts des collectivités, mais "75% de de la forêt est privée et donc les acteurs sont multiples, des exploitants forestiers mais aussi des communes", précise Jacques Charron, président de l'Union régionale des collectivités forestières de Normandie.

Se préparer à des évènements climatiques de plus en plus extrêmes

"On souhaiterait [échapper à ce qu'a vécu la Gironde l'été 2022], nous n'avons pas exactement le même climat. Mais par contre, nous devons nous préparer à des événements climatiques qui sont de plus en plus extrêmes.

Évidemment, c'est bien entendu la sécheresse qui a pour conséquence de rendre nos forêts plus plus fragiles. Les ronces, les fougères sèchent plus rapidement et sont source de départs de feu plus facilement. L'incendie dans l'Eure, l'année dernière, est celui qui a été le plus important avec près d'une cinquantaine d'hectares qui ont été détruits à cette occasion. Il y a chaque année des départs de feu. L'objectif, c'est de les arrêter le plus vite possible. Parce que quand ça prend de l'ampleur, c'est plus difficilement maîtrisable, bien entendu."

Pas fumer, pas faire de feu

Dans un rapport du sénateur Pascal Martin, précise Jacques Charron, l'élu Union Centriste de Seine-Maritime explique que le "risque d'embrasement est lié à 90% à des comportements humains et il peut y avoir des événements naturels." Pour tenter de juguler ce risque de sécheresse, "le maire est le premier interlocuteur sur le terrain", selon Jacques Charron. "Nous devons à notre niveau, être une source d'information pour prévenir ce risque, donc informer les habitants, informer les exploitants, informer les propriétaires de ce qu'ils doivent faire pour limiter ce risque : débroussailler la forêt, éviter les barbecues, surtout éviter de faire du feu dans les bois. Nous sommes également en tant qu'élus aménageurs. Donc nous aménageons la forêt avec des axes de circulation pour permettre l'accès des secours. Et puis il y a, en cas d'événement, l'intervention opérationnelle."

Météo France va lancer le 1ᵉʳ juin prochain la météo des forêts avec un indice du risque d'incendie. "C'est un moyen pour nous d'être plus vigilant pendant ces périodes d'alerte. Il peut y avoir également, à partir de ces informations, des décisions de fermeture de routes en forêt pour limiter le risque. C'est un outil qui sera complété dans les mois à venir par une cartographie des peuplements à risque. On sait que le feuillu représente un peu moins de risque qu'un résineux puisque le résineux, par définition, est un arbre qui s'enflamme plus rapidement."

