Feux de forêt : la Dordogne placée en risque sévère

Avec le retour du beau temps et des températures estivales, les pompiers et la préfecture de Dordogne alertent sur les risques de feux de forêt. Le département vient d'ailleurs d'être placé en risque élevé.

Attention, notamment avec vos barbecues en ce long weekend de Pâques. Les risques de feux de forêt sont forts en ce moment dans le département de la Dordogne. Il vient d'être placé en risque sévère avec le retour du beau temps et des températures estivales.

Ne pas jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture

Les pompiers et la préfecture de Dordogne appellent à la vigilance. Un feu sur deux est lié à de l'imprudence. Il ne faut pas faire de barbecue à proximité d'une forêt, interdiction de jeter sa cigarette en voiture ou dans une forêt, pas de travaux non plus qui sont sources d'étincelles près des arbres et il ne faut pas mettre de combustible près de sa maison.

Le meilleur moyen pour limiter les risques est également de débroussailler.

Si vous êtes témoin d'un départ de feu, il faut appeler le 112 ou le 18 et se réfugier dans sa maison le temps de l'arrivée des secours.

Ces dernières semaines plusieurs feux de végétation se sont déclarés dans le département de la Dordogne.