Feux de forêt : la Sarthe se prépare au vu d’un été à risque

L’an passé 300 hectares de forêts ont brulé en Sarthe ; c’est plus de 1.500 maisons qui auraient pu être touchées par le feu. Pour éviter que cela ne se reproduise cet été, le département a mis en place une campagne contre les feux de forêt. Ils ont fait appel à de nouvelles technologies mais aussi à plus de moyens humains. Le département a investi 1,2 million d’euros pour 32 nouvelles caméras qui détectent les incendies contre seize l’année dernière.

Modernisation des véhicules de pompiers

Deux millions d’euros, c’est le prix pour moderniser soixante véhicules de lutte contre les feux de forêt.

Plusieurs accessoires ont été rajoutés pour améliorer la sécurité des pompiers. Il y a des sacs à dos qui transportent les tuyaux pour aller au plus près du feu. Un système d’arrosage dans la cabine est prévu pour sauver l’équipage ainsi que de l’air respirable en cabine si le véhicule est pris par le feu.

Un système de cartographie

Les pompiers ont déjà répertorié 60.000 hectares sur les 100.000 à cartographier. Ils recensent tous les chemins où les camions peuvent circuler et là où ils ne peuvent pas s’engager. « Tout ça sera sur des tablettes dans les engins. » Ajoute Benoit Guérin, commandant et référant départemental des feux de forêt et d'espace naturelle.

Celles-ci donnent la typographie et la configuration des lieux pour faciliter l’intervention des pompiers. Le système indiquera rapidement et précisément où se situe le départ de l’incendie.

Un feu détecté trop longtemps après qu’il ait commencé est plus difficile à maitriser.

Les agents forestiers en renfort

Les agents forestiers auront des véhicules tout terrain porteur d’eau. Sur demande du SDIS, les véhicules doivent être les premiers sur le feu naissant. Le 4x4 contient 600 litres d’eau et a une lance de 400 mètres qui projette de l’eau sur l’incendie. Leur mission est d’assurer la lutte avant l’arrivée du SDIS.

Dans la zone ouest – Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire), sept techniciens forestiers en plus sont déployés. « Ils devront surveiller, faire de la pédagogie et parfois donner des sanctions.» Explique Valentin Meteru, coordinateur défense des forêts contre les incendies.

Les sentinelles, des moyens humains essentiels

Des sentinelles patrouilleront dans les forêts. En Sarthe, il y en a environ quatre par commune. Surveiller tout en se baladant en forêt, c’est le combo gagnant pour Gérard Legalique, retraité : « Je vais en forêt trois ou quatre fois par semaine, je fais à peu près 10 km. Ca me prend une heure ou deux ».

Faire de la pédagogie bénévolement, c’est aussi leur rôle. « S’il y a un incendie, on appelle les pompiers mais s’il y a des incivilités comme des jets de cigarettes ou des barbecues, on prévient les gendarmes.» nous dit Gérard Legalique, sentinelle.