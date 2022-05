Feux de forêt : les pompiers de la Creuse appellent à la plus grande vigilance

Les pompiers de la Creuse appellent à la plus grande vigilance alors que la végétation est de plus en plus sèche dans notre département

Les fortes chaleurs de ces derniers jours, le manque d'eau et le vent qui s'est levé en Creuse sont des éléments particulièrement propices aux feux de végétation. Alors que le département est placé au niveau "risque sévère", les pompiers appellent à la plus grande prudence.

Ils demandent notamment aux Creusois de ne pas allumer de feu, ni de barbecue aux abords des bois et des forêts. Il ne faut pas non plus fumer de cigarette et jeter vos mégots par la fenêtre de votre voiture. En France, 1 feu de forêt sur 2 est la conséquence d'une imprudence. Les pompiers expliquent qu'il faut également éviter les travaux sources d'étincelles (soudure etc...). Ils rappellent également qu'il est interdit d’allumer du feu, y compris sur les terrains privés, à l’intérieur ou jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts. Le brûlage à l’air libre des déchets est également interdit.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Si vous êtes témoins d'un incendie, il faut impérativement donner l'alerte et composer le 18 ou le 112.