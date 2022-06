Feux de forêt : les pompiers des Alpes-Maritimes sont prêts pour l'été

Les pompiers des Alpes-Maritimes se préparent à affronter la période estivale, où le risque incendie est maximal. Reconnaissance du terrain, arrivée des hélicoptères bombardiers d'eau, augmentation des effectifs… on a fait le point avec eux.

Les pompiers sont prêts à affronter l'été ! Dans les Alpes-Maritimes, la sécheresse a 15 jours d'avance par rapport à l'année précédente. Il n'a pas plu depuis le mois d'avril, alors les 300 pompiers du département sont particulièrement vigilants. Dès le 1er juillet, 100 soldats du feu, entièrement dédiés aux feux de forêt, seront mobilisés. En cas de besoin, ce chiffre peut aller jusqu'à 270.

En prévention, ils font des tours reconnaissance dans les massifs forestiers. On a embarqué avec le Capitaine Aymeric Soufflet, officier référent de la compagnie d'Antibes.

En reconnaissance avec le Capitaine Soufflet Copier

"La reconnaissance c'est avant tout s'assurer qu'il n'y a pas de personnes malveillantes qui font un barbecue sauvage, c'est dire aux gens que le risque est important. Aujourd'hui, on est en période rouge, il est interdit d'user du feu dans ces massifs", explique-t-il au volant de son véhicule.

La végétation, dans le massif de Valbonne, autour de la piste des Tamarins, que l'on emprunte, est très sèche. Après quelques kilomètres de piste, on atteint l'une des 273 citernes réparties dans tout le département, où les hélicoptères bombardiers d'eau peuvent puiser.

La citerne se trouve sur la commune de Biot, elle fait 25m3 © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"On a trois hélicoptères bombardiers d'eau" explique le Lieutenant Frederic Raynard, adjoint au chef du service feu de forêt. "Deux hélicoptères biturbines qui seront là au 1er juillet et un hélicoptère polyvalent qui est déjà là. On a du personnel personnel d'astreinte qui peut intervenir en deux heures sur tous les feux du département. Cet hélicoptère fonctionne sur des départs de feu, sur de petites superficies." Aujourd'hui, 15 sapeurs-pompiers sont formés à l'utilisation des hélicoptères bombardiers d'eau.

Depuis le début de l'année, en janvier, il y a au 78 départs de feu et 270 hectares brûlés. C'est déjà plus que le bilan total de l'année dernière, où il avait beaucoup plu. Mais ce n'est pas affolant, rassurent les pompiers : tous ces départs ont été rapidement éteints.