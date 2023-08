Feux de forêt : plus de 7 millions d'euros d'aide aux pompiers de Drôme et d'Ardèche

Un fonds de 150 millions d'euros est débloqué par l'Etat afin d'aider les services d'incendie et de secours français à mieux s'équiper face à la lutte contre les feux de forêt, notamment par l'achat de plus d'un millier de véhicules de lutte contre les incendies. Sur ce fonds, 4.132.000 euros vont être alloués à l'Ardèche et 3.090.00 euros à la Drôme. Les préfectures indiquent que ces montants représentent l'acquisition prochaine de 58 véhicules pour les pompiers ardéchois, et 29 pour les pompiers drômois.

