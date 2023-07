Feux de forêt : plus de moyens et de nouvelles interdictions pour sécuriser les forêts en Loire-Atlantique

Plus de 1.000 hectares de forêt ont brulé en 2022 en Loire-Atlantique, alors que seulement 10% du département est boisé. L'été dernier a été un été record en terme d'incendies et de sécheresse, et il pourrait devenir la norme avec les prochaines périodes de canicule. Bien que cet été 2023 soit pour le moment moins sec - la Loire-Atlantique et la Vendée sont en niveau jaune - le Département et la Région anticipent les sécheresses à venir.

ⓘ Publicité

Des restrictions communes à toute la région

Un nouvel arrêté préfectoral a été pris, à l'échelle de la région. Il instaure des préconisations communes à tous les départements des Pays de la Loire. Quatre niveaux de risques sont définis : vert, jaune, orange et rouge, en fonction du niveau de sécheresse indiqué par Météo France.

Pour chaque couleur, des interdictions, notamment pour les passants. "Des panneaux explicatifs, en fonction de la couleur, seront affichés à l'entrée des massifs forestiers", précise Mona Garandel, responsable du service forêt à l'ONF Pays de la Loire. "En cas de risque sévère, orange, la circulation motorisée sur les voies longeant les forêts sera interdite. À pied et à vélo, elle sera autorisée seulement le matin." L'accès à la forêt sera complètement interdit au niveau rouge. Des contrôles seront faits par des agents de l'ONF et les forces de l'ordre. Ceux qui ne respectent pas ces mesures risquent une amende de 135€.

L'arrêté contraint aussi les forestiers, les chasseurs**, les exploitants agricoles, avec des restrictions de récolte, de travaux agricoles** en fonction du niveau d'alerte, à moins de 200m des forets. François Beaupère est directeur de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire : "Les 200m autour des bois de quatre hectares représentent 10% de la surface agricole des Pays de la Loire. Imaginons que la canicule intervienne dès la fin juin, une partie des récoltes, notamment les céréales, pourrait être contrainte par cet arrêté, avec des obligations de récoltes nocturnes. Ça contraint aussi les éleveurs qui travaillent dans cette enceinte des 200m", admet-il. Il a déjà demandé des dérogations pour certains agriculteurs, notamment ceux qui travaillent avec des moteurs thermiques.

Des moyens renforcés pour les pompiers et l'ONF

L'été dernier a laissé des traces chez les pompiers. "Près de 1.000 hectares brulés l'année dernière, plus de 1.000 interventions de feux d'espaces naturels pour le Sdis, deux feux de plus de 100 hectares, ce qui n'était jamais arrivé ici", raconte Stéphane Morin, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique. Son équipe sera dotée de huit camions citernes supplémentaires dans les quatre prochaines années. Quatre drones aussi, qui pourront amener du matériel par les airs, un défibrillateur par exemple.

L'Office national des forêts bénéficie aussi de moyens supplémentaires, avec trois agents en plus en Pays de la Loire, et de deux véhicules spécifiques, des 4x4 équipés d'une cuve de 600 litres d'eau, en liaison avec le Sdis, pour intervenir sur les départs de feu, avant l'arrivée des pompiers. "C'est la première année que nous avons ce type de patrouilles sur l'ouest de la France, alors que dans le sud-est de la France, c'est une mission historique. On a tout à apprendre", explique Valentin Météreau, coordinateur sur l'ouest de la France. Trois agents ont été formés pour patrouiller dans le Maine-et-Loire, dans la Sarthe et en Vendée.