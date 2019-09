Feux de forêts dans le Sud : la colonne Auvergne encore mobilisée

Après les feux dans l'Aude et l'Hérault à la mi-août, les pompiers d'Auvergne sont de nouveau mobilisés pour prêter main forte à leurs collègues du Sud. Seuls les soldats du feu de l'Allier, déjà occupés par leurs propres incendies, manquent à l'appel. La "colonne Auvergne" y restera cinq jours.

Auvergne, France

Branle-bas de combat ce jeudi matin devant la caserne de Cournon-d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme. Quatre camions d'interventions, ainsi que des véhicules type "jeep" attendent le grand départ pour le Sud. Depuis le début de l'été, c'est déjà la quatrième fois que les pompiers du Puy-de-Dôme sont appelés à partir afin de lutter contre les feux de forets.

Les camions des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme avant le grand départ © Radio France - Mickaël Chailloux

"8 colonnes sont déjà engagées sur la zone Sud, répartie sur l'arc méditerranéen, soit côté Pyrénées-Orientales, soit côté Var et Bouches-du-Rhône" explique le commandant Pascal Thomas. Mais il ne connaîtra la destination finale qu'en chemin. "On sait qu'un feu est encore sur Conques-sur-Orbiel, un autre en cours sur Perpignan, plus un fort risque de mistral sur les Bouches du Rhône", ce qui justifie cet appel.

Pour le Puy-de-Dôme, 27 pompiers viennent donc constituer ce qui est la plus grande garnison de cette colonne Auvergne. Ces soldats du feu se sont portés volontaires, et ont reçu une formation spécifique aux feux de forêts.

Le Cantal et la Haute-Loire mobilisés, pas l'Allier

Si tous les départements sont concernés, l'Allier s'est désengagé en fin de semaine dernière de la colonne Auvergne, suite aux violents feux de forêts qui se sont déroulés sur le département, notamment à la Chapelaude. "L'Allier a eu un feu de plus de 70 hectares la semaine dernière. Le département est en risque sévère, donc il est dans leur position de garder leurs moyens pour assurer la protection du territoire" explique le commandant Pascal Thomas, du SDIS 63. Les moyens du département de l'Allier sont remplacés par une unité composée de plusieurs départements, avec un véhicule de l'Ain et deux véhicules du Rhône.

Le Puy-de-Dôme aurait pu décider, comme l'Allier, de garder ses moyens pour lui, car le risque de feu de forêts est aussi sévère dans le département. "On peut se permettre aujourd'hui simultanément d'engager un renfort pour le Sud et d'assurer la sécurité de nos citoyens" indique le lieutenant-colonel Christian Rodier. "Chaque jour, on relève l'indice feu-météo", un indice qui vient de Météo-France qui reprend quatre thèmes : la sécheresse, lé pluviométrie, la température ou encore les phénomènes liés aux végétaux. "C'est cette capacité qui permet d'estimer qu'on peut aider nos collègues du Sud." Quatre camions-citernes partiront donc dans le Sud, sur les 30 qui sont dans la flotte du SDIS 63.