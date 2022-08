Feux de forêts dans les Landes : face à l'affluence des curieux, une route départementale fermée

La RD45 va être refermée, entre les communes de Trensacq et Sore, dans les Landes, quelques jours après avoir rouvert à la circulation. En cause, l'affluence de promeneurs et curieux, qui s'approchent dangereusement de la zone incendiée vendredi soir.

Il ne faut pas s'approcher des forêts incendiées dans les Landes. C'est le message des autorités alors que de nombreux curieux et promeneurs s'approchent un peu trop près ces temps-ci. C'est le cas notamment du côté de Sore dans le nord des Landes, où un feu de forêt a brûlé 16 hectares dans la nuit de vendredi à samedi.

Le danger est encore là, même s'il est sous terre - Nicolas Lafon, président de la DFCI des Landes

Ce lundi, les autorités ont décidé de refermer la circulation sur la départementale 45 entre Trensacq et Sore, par précaution et parce que la gendarmerie a constaté que de nombreux curieux empruntaient cette route pour s'approcher de la zone incendiée. Car le feu a beau être maîtrisé depuis samedi, il n'est pas pour autant éteint et la zone reste très dangereuse. "Le danger est encore là, même s'il est sous terre", explique Nicolas Lafon, président de la DFCI des Landes, l'association de la défense des forêts contre l'incendie.

"Quand une souche est en train de brûler, on n'est pas à l'abris d'avoir un effondrement en passant sur ces zones brûlées." Une menace souvent peu visible, puisqu'elle peut se trouver dans le sol. "Quand on marche, on peut tomber dans des trous de souches et être grièvement brûlé", rappelle le président de la DFCI du département.

Laisser les pompiers travailler

Tant que le l'incendie n'est pas officiellement éteint, la zone est toujours considérée comme "un chantier". "On appelle ça un chantier parce qu'il y a des hommes qui travaillent dessus pour éteindre le feu puis ensuite pour le surveiller", poursuit Nicolas Lafon. "Donc il y a beaucoup de véhicules sur place qui circulent, cela représente un danger potentiel d'accident pour les gens qui passent sur la route ou qui viennent voir comment ça se passe."