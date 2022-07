Feux de forêts : Olivier Richefou plaide pour la création d'un secrétariat d'Etat de la sécurité civile

Les feux continuent de brûler à La Teste-de-Buch sur le bassin d'Arcachon et à Landiras et Guillos dans le sud de la Gironde. Ces incendies qui se sont déclarés mardi soir ont déjà ravagé près de 4.000 hectares de forêt. D'autres incendies ont éclaté dans le Sud de la France, en Ardèche et dans les Bouches-du-Rhône notamment.

C'est dans ce dramatique contexte qu'Olivier Richefou, président du département de la Mayenne et responsables des SDIS de France, écrit à Emmanuel Macron pour lui demander la création d'un secrétariat d'Etat chargé de la sécurité civile. "Le changement climatique nous frappe de plein fouet, les crises vont se diversifier et s'intensifier. Nous ne pouvons rester les bras croisés" explique l'élu mayennais.

Olivier Richefou précise que la politique de sécurité civile doit être "ambitieuse et d'envergure" avec un budget conséquent, "cette politique nous la devons à notre biodiversité, à notre territoire, aux citoyens que nous devons protéger" conclut-il.