Feux de forêts : un système de vidéosurveillance préviendra bientôt des départs de feux en Indre-et-Loire

Comment mieux lutter contre les feux de forêts ? Ce mardi soir, quatre ministres doivent présenter le nouveau dispositif de lutte contre ces incendies qui, l'an dernier, ont ravagé 30.000 hectares de végétation en Gironde, 72.000 au niveau national.

ⓘ Publicité

Gagner du temps avant que le feu ne prenne de l'ampleur

En Indre-et-Loire, le conseil départemental a pris les devants et voté une délibération le mois dernier. D'ici l'été 2024, un système de vidéosurveillance va être installé sur des pylônes à travers tout le département. Ces caméras permettront de détecter toute trace de fumée dans les massifs forestiers de Touraine, afin d'envoyer les secours sur place le plus rapidement possible en cas d'incendie réel. Un dispositif déjà en place dans les départements voisins de la Sarthe et du Maine-et-Loire.

"Il y aura une surveillance extrêmement fine" - Jean-Gérard Paumier, président du Département

"En 1976, l'Indre-et-Loire avait été le deuxième département qui avait le plus brûlé en France et à l'époque avait été monté un système de tours de guet. C'est ce système qui se perfectionne" explique Jean-Gérard Paumier, le président du Département d'Indre-et-Loire. "Les tours de guet, c'était il y a 40 ans. Les caméras et le numérique, c'est maintenant. Donc il y aura une surveillance extrêmement fine. Comme ça, on pourra voir des départs de feu au tout début, ce qui nécessitera un départ très rapide des sapeurs pompiers, avec peut-être des moyens parfois moins importants que lorsque le feu est déjà très développé".

L'ouest de la Touraine est le plus exposé au risque de feux de forêts. Mais le dispositif couvrira de toute façon tout le territoire du département. Il ne verra pas le jour cet été, mais l'été 2024. Il devrait coûter 1,5 million d'euros mais le Département va demander l'aide de l'État à travers son fonds vert.