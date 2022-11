Filière hydrogène en Occitanie et gazoduc BarMar : des parlementaires inquiets publient une tribune

Début septembre dernier, le projet entre l'Espagne et la France de gazoduc terrestre "MidCat" a été abandonné . Mais il ne faudrait pas que cette décision prise en raison de l'impact environnemental conséquent du projet ait comme autre effet de freiner la filière hydrogène. C'est en substance ce que dit le sénateur (PS) de l'Aude, Sébastien Pla.

Interpeller le gouvernement

Ce parlementaire a porté avec d'autres députés et sénateurs de la région Occitanie une tribune pour interpeller le gouvernement (lire ci-dessous). Ils insistent pour que dans la stratégie énergétique européenne, le futur projet de gazoduc "BarMar", ( entre Barcelone et Fos sur Mer, au fond de la méditerranée ) puisse se faire en partie à terre tout de même. Si les Pyrénées représentaient une barrière naturelle trop compliquée à percer, eux disent qu'il faudrait dans ce cas faire du sous-marin entre Barcelone et Port-la-Nouvelle, puis du terrestre jusqu'à Marseille.

"Garder une interconnexion"

Avantage ? Connecter tout de même dans ce qui s'intitule le "corridor hydrogène" les acteurs de la filière hydrogène occitane au futur réseau d'hydrogène vert. Même si cette technologie n'est pas encore complètement mûre, il faut créer les conditions pour "ne pas passer à côté ! C'est ça l'enjeu aujourd'hui", explique Sébastien Pla. Il ajoute : "Aujourd'hui, nous sommes la région la plus avancée sur ce sujet, nous produisons ici de l'hydrogène "vert" avec l'électricité issue des énergies renouvelables, comme nos éoliennes. Si nous n'avons pas d'interconnexion, notre filière ne sera pas compétitive, et ce sont des années d'efforts qui ne seront pas validées."

25 parlementaires de la région Occitanie signent le texte

Dans la tribune co-signée avec 24 autres parlementaires, il demande au gouvernement de revoir sa copie et d'écouter les parlementaires. "En plus, les études d'impact pour le gazoduc à terre sont déjà faites, on ira plus vite, et les experts sont très partagés sur la possibilité de mettre un tel équipement au fond de la Méditerranée". Le parlementaire prévoit de maintenir la pression sur le gouvernement avant le prochain sommet européen début décembre en Espagne : "Nous demandons, avec force, que le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, défende la prise en compte de notre modèle énergétique régional, et en particulier la dynamique hydrogène illustrée à Port-La-Nouvelle dans l’Aude, lors du prochain sommet Euromed qui se tiendra à Alicante les 8 et 9 décembre. Ce sommet sera, à l’évidence, particulièrement décisif pour que la Région Occitanie Pyrénées continue de conserver son avance technologique stratégique en matière de production et d’usages d’hydrogène décarboné notamment issu des énergies renouvelables."

Le texte de la tribune, à lire ci-dessous :

