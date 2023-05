Filière : un rassemblement dans "l'esprit de la Résistance" attire de nouvelles personnes engagées

Le parking de la salle des fêtes Tom Morel à Fillière (Haute-Savoie) est animé comme il l'est rarement ce samedi. Un va-et-vient incessant de voitures devant, et du monde réuni en masse pour cette 17eme édition de Paroles de résistances. Un évènement de rencontres autour de différents combats sociaux avec des associations, des partis politiques et autres représentants de gauche.

ⓘ Publicité

Nouveaux profils

Parmi les plus de 1.500 personnes qui arpentent les allées, il y a de nouveaux visages "et ce ne sont pas que des jeunes, il y a de tout page et de tout milieu maintenant". Manuel milite à Alternatiba, une association écologiste qui prône la non-violence, il est impressionné de voir autant de monde pousser la porte du militantisme depuis quelques mois.

Plus de 1.500 personnes étaient présentes ce samedi, une affluence inédite pour ce rassemblement. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"C'est un peu différent avec ces nouvelles personnes, elles s'impliquent beaucoup dans les actions et moins dans l'organisation, explique-t-il. J'en vois passer un peu partout afin d'être sur le plus d'événements possibles." Quelques mètres plus loin, trois jeunes boivent tranquillement un café, avec leur petit chien en laisse. "J'ai eu un déclic", raconte Claire, cette étudiante de 33 ans qui arrive bientôt à la fin de sa thèse.

Remettre en question

"J'habitais là où il y a eu les inondations en Belgique en 2021", glisse-t-elle. Une catastrophe climatique qui a fait 39 morts à l'époque. "On est tellement pas préparé, je voyais de l'eau monter par la fenêtre de ma baie vitrée et j'épongeais, jusqu'à ne plus pouvoir et à réaliser ce qui était en train de se passer". Pour elle, cette journée est gravée à vie et depuis janvier Claire a décidé de militer après une réflexion mûrement réfléchie. Elle pense également aller s'installer dans un autre lieu avec un collectif pour "repenser ce qui nous entoure" mais aussi de "s'autonomiser".

Ce déclic pour Sibylle ne vient pas du tout d'un événement aussi dramatique et instantané. Après deux années de classe préparatoire, elle vient d'intégrer une école pour devenir fonctionnaire. "J'étais tellement heureuse quand j'ai eu le concours, mais maintenant je ne pense pas aller au bout ça ne correspond plus à mes attentes et mes envies de changement", regrette-t-elle.

"L'esprit de la Résistance"

"Le pouvoir politique s'attaque aux acquis du Conseil National de la Résistance avec cette réforme des retraites, tout en valorisant les personnalités de la Résistance, mais aussi en récupérant l'image avec la création du CNR, le Conseil national de la Refondation," ironise Gilles Perret, un des organisateurs de l'événement.

Gilles Perret, un des organisateurs de l'évènement. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Cette idée remonte 17 ans plus tôt, lorsque le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy mise sur ce passé de la Résistance dans ses discours. À ce moment-là, les organisateurs de Paroles de résistances ont voulu "clarifier les choses et rappeler les valeurs transmises par ces hommes et ces femmes". "Et on voit bien en plus en parallèle qu'on a eu de grandes manifestations, des gens qui relèvent la tête et l'esprit de la Résistance perdre, on n'est pas prêt à tout accepter", se réjouit Gilles Perret.