Fin de l'exploitation de la tourbière de Baupte : des centaines d'hectares de pâturages seront inondés

La tourbière de Baupte s'étend actuellement sur plus de 600 hectares dont plus de 400 sont immergés.

Une partie des 600 hectares de la tourbière de Sèves, plus communément appelé tourbière de Baupte, est exploitée depuis 75 ans. La tourbe extraite, qui servait dans le passé à produire du combustible, est aujourd'hui utilisée pour fabriquer du terreau. Elle est exploitée par la société la Florentaise, qui gère le niveau de l'eau sur le site grâce à un système de pompage.

Mais l'arrêté d'exploitation prendra fin en décembre 2026 : le pompage des eaux et leur renvoi vers la Sèves cessera. Le niveau de l'eau va donc monter "d'au moins encore 2,50 mètres", explique Julie Jorant, chargée de coordonner le projet de reconversion du site.

Julien Brunet, éleveur laitier à Gorges : sur les 127 hectares de mon exploitation , 45 pourraient être impactés dont 20 pourraient se retrouver sous l'eau" © Radio France - Lucie Thuillet

L'inquiétude des éleveurs voisins

Avec cette remontée du niveau de l'eau, près de 400 hectares supplémentaires pourraient être inondés en permanence et quelques centaines d'autres ennoyés durant la période hivernale. Une étude doit être menée en 2023 pour mieux connaitre l'impact sur les terres environnantes. "Entre 35 et 40 agriculteurs seront touchés", analyse Marc Lecoustey, secrétaire général de la chambre d'agriculture.

Des exploitations agricoles vont perdre des terres. "Sur les 127 hectares que j'exploite, 45 hectares seront impactés dont une vingtaine qui va se retrouver sous l'eau", décrit Julien Brunet, agriculteur à Gorges, sur le terroir de l'AOP "Beurre et crème d'Isigny". "J'ai calculé : si je n'ai plus ces terres, il faut que je trouve 10.000 euros par an pour acheter de la nourriture pour mes animaux".

Près de 67.000 mètres cubes de tourbe ont été extraits à Baupte en 2022 - Florentaise

La fabrication de terreau va se poursuivre après 2026

Quel devenir pour l'activité de la Florentaise sur le site de Baupte ? Actuellement, l'entreprise extrait de la tourbe sur le site car elle représente 30% de la matière utilisée pour fabriquer son terreau, vendu ensuite en jardinerie et en grande surface.

"Nous avons extrait près 67.000 mètres cube de tourbe l'an dernier. Nous constituons en ce moment des stocks afin de pouvoir poursuivre notre fabrication, au delà de 2026, pendant au moins trois à quatre ans", explique le directeur du site Denis Hostingue.