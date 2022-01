Arrêt définitif de l'extraction de sable en Baie de Lannion

La Compagnie armoricaine de navigation a décidé d'arrêter définitivement les travaux miniers de sables coquilliers en baie de Lannion. Elle l'a déclaré au préfet du Finistère en novembre dernier. On l'apprend ce vendredi dans un communiqué du député LREM de Lannion, Eric Bothorel. C'est une victoire pour tous les Trégorrois qui se sont mobilisés pendant une dizaine d'années contre ce projet, dont le permis d'extraction avait été accordé par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'Economie.

Certaines manifestations ont réuni des milliers de personnes dans les rues de Lannion, comme en septembre 2016. François Luce, président du collectif du "Peuple des dunes de Batz à Bréhat" pendant plusieurs années, savoure cette victoire collective.

Un épilogue assez rare.

"Je suis très heureux parce que c'est un épilogue qui est assez rare. Dans le domaine environnemental, ce n'est pas souvent qu'on peut gagner des batailles comme ça. Et on l'a obtenu grâce à la mobilisation de tout le monde : la population, les élus, les militants écologistes, les marins, etc. C'est vraiment tous les échelons de la société locale qui se sont mobilisés."

L'exploitation minière avait été jugé légale il y a un an. Mais un recours avait été déposé au Conseil d'Etat pour l'attaquer.

