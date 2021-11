Fin de la COP26 : les effets du changement climatique se font déjà ressentir dans la Drôme

La COP26 se conclut ce vendredi 12 novembre à Glasgow, au Royaume-Uni. Alors que les pays tentent de trouver des solutions pour faire face aux changements climatiques, des parents Drômois et la Frapna dénoncent de concert l'inaction des autorités en France.

Et si la Drôme, telle qu'on la connait aujourd'hui, disparaissait ? "Nous sommes à un point de non-retour", alerte Marc Papillon, le directeur de la Frapna Drôme Nature Environnement. Avec plusieurs parents drômois qui ont intenté un recours contre le préfet de région, il accuse les autorités de ne pas assez agir. Dernier coup de pression en date, alors que la COP26 se termine ce vendredi 12 novembre à Glasgow, au Royaume-Uni.

Des températures en hausse

Depuis le début du mois, les pays se fixent des objectifs afin de limiter les effets des changements climatiques. La conférence internationale qui se déroule au Royaume-Uni a dressé un bilan catastrophique : l'Amazonie grignotée par les industries est en train de disparaitre, les engagements pris par les Etats ne suffiront pas à limiter le réchauffement à moins de 2°C sur la planète.

Ce constat alarmant est partagé dans la Drôme par des parents et la Frapna Drôme Nature Environnement. Les chiffres sont éloquents pour Marc Papillon le directeur de l'association écologiste : "Par exemple sur Montélimar, les analyses réalisées par l'observatoire du climat ont montré que depuis 1959, _la moyenne estivale des températures s'est élevée de 2,5°C_. Dans les mêmes perspectives, avec la même ascendance, on pourrait arriver à +4°C en 2050".

Résultat, la sécheresse et les canicules se renforcent. "Les incendies de forêt sont passés de 8 en 2016 à 49 en 2019, combien seront-ils avec 1,5 degré en plus ?" se demande Hélène Fléchet. Elle fait partie des 43 parents drômois qui ont lancé un recours contre le préfet de région pour mise en danger des enfants par inaction environnementale et excès de pouvoir. "Ce n'est pas une affaire d'écologistes, souligne-t-elle. C'est une affaire de sécurité publique. La pollution atmosphérique dépasse toujours les normes européennes par exemple".

Des prélèvements d'eau en augmentation de 15%

Ensemble, ils dressent un bilan très négatif : artificialisation des sols en constante progression, prélèvement de l'eau en augmentation, aménagement du territoire qui ne prend pas assez en compte le climat, effondrement de la biodiversité. "Les autorités font du blabla, s'agace Hélène Fléchet. Il y a énormément de lois qui ne sont pas appliquées sur le terrain, notamment par manque de moyens. Par exemple, la police de l'eau n'a pas les moyens de faire son travail et les prélèvements continuent d'augmenter alors qu'ils devraient baisser de 15%".

Le changement climatique est-il uniquement le résultat des politiques ? Chaque personne n'a-t-elle pas une responsabilité ? "Les individus font ce qu'ils peuvent, répond Hélène Fléchet. C'est aux décideurs publics de favoriser les alternatives. Quand on voit que des terres agricoles sont bousillées pour y installer des plateformes logistiques, comment voulez-vous favoriser l'agriculture locale ?"

Stopper le tout-routier, favoriser le ferroviaire, relocaliser la production alimentaire voire textile, la Frapna Drôme Nature Environnement ne souhaite pas être que dans le constat, elle veut aussi proposer des solutions et surtout alerter l'opinion publique.