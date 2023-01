Fin des emballages jetables : le ministre de la transition écologique en visite dans un McDo du Mans

Fini les emballages jetables dans les fast-foods lorsqu'on mange sur place. Depuis le 1er janvier 2023, les établissements de restauration rapide de plus de 20 couverts ont l'obligation d'avoir de la vaisselle lavable et réutilisable pour les repas en salle. C'est une mesure de la loi anti-gaspillage de 2020. Le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu est venu vérifier ce lundi son application dans le restaurant McDonald's du Mans, place de la République.

Un coût de 100.000 euros pour l'établissement

Son gérant, Julien Canal avait choisi d'anticiper. Depuis octobre déjà, son établissement n'utilise plus d'emballages à usage unique. "On a investi 100 000 €. Cela nous a permis d'acheter un peu plus de 2 000 gobelets et récipients. Nous avons aussi investi dans une chaine de lavage. Il a fallu également former le personnel et renforcer les équipes. Cela représente pour le restaurant 8 heures de travail en plus par jour", détaille Julien Canal.

Pour l'établissement, c'est un changement important. Mais cela ne perturbe pas les clients, au contraire. "C'est très bien. Moi je préfère de la vaisselle réutilisable plutôt que des cartons qu'on retrouve parfois par terre dans la rue. C'est quand même mieux", réagit Monique, une sexagénaire venue déjeuner avec son petit fils.

20 milliards d'objets jetés chaque année

Grace à cette mesure, le McDonald's du Mans a réduit de moitié ses déchets d'emballages. Et même si au niveau d'un restaurant voire d'une enseigne, le gain écologique peut paraitre faible, à l'échelle du territoire il est considérable estime Christophe Béchu : "Il y a 200 000 tonnes d'emballages jetés chaque année dans les 40 000 points de vente de restauration rapide en France. Cela fait 20 milliards d'objets qu'on jette et la plupart en plastique avec tout ce que cela représente en terme de pollution". Il reste d'ailleurs des efforts à réaliser, la nouvelle vaisselle de Mc Do étant en... plastique. Plus précisément, il s'agit de tritan, matériau très résistant mais encore très peu recyclé.