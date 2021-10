Fin des emballages plastiques : "C'est compliqué de s'en passer pour les petits fruits"

Les emballages plastiques sur les fruits et légumes sera interdite au 1er janvier prochain mais les producteurs auront un délai supplémentaire concernant quelques fruits et légumes. François Malassé, maraîcher à La Maxe, reconnait que "pour les petits fruits, c'est compliqué".

Les emballages plastiques sur les fruits et légumes, c'est bientôt fini. Un décret doit paraître ce mardi au journal officiel pour interdire ces emballages au 1er janvier prochain. Mais il y aura des exceptions d'ici 2026 pour les produits fragiles, pêches, salades et fruits rouges. Ce délai doit permettre aux professionnels de trouver des solutions de remplacement.

On utilise déjà du carton, du bois, des caisses consignées réutilisables

Car pour ce maraîcher de La Maxe au nord de Metz, se passer du plastique pour emballer les fruits et légumes n'est pas évident. Sur certains fruits et légumes, le chef d'exploitation des "Jardins vitrés", est prêt pour le 1er janvier prochain. François Malassé a déjà fait des efforts pour emballer ses concombres, salades, tomates: "Avec du carton, du bois et aussi des caisses consignées réutilisables qui partent en supermarché et qui reviennent pour être lavées et réutilisées".

Pour les petits fruits, on a du mal à se passer du plastique qui conserve bien la fraicheur des produits

Mais pour les fruits rouges, c'est différent, ils nécessitent de petits emballages : "C'est compliqué pour les petits fruits car on a du mal à se passer du plastique, il faudrait envisager plus de carton et de bois". Actuellement, 70% de ses fraises sont emballées sous plastique, une part qui a augmenté pendant la crise sanitaire à la demande des grandes surfaces. Et le plastique, reconnait-il, a ses avantages : "Il permet de mieux conserver la fraicheur des produits que le bois par exemple qui a tendance à absorber l'eau de nos produits".

L'interdiction des emballages plastiques / Reportage Cécile Soulé aux Jardins vitrés de La Maxe Copier

Le maraîcher a jusqu'en 2026 pour se passer du plastiques pour ses fraises ou framboises et il compte sur les industriels pour concevoir l'emballage idéal qui alliera conservation de la fraicheur et écologie.