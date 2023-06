Fin des jeux d'eau, pelouse jaune et nouveaux arbres : le domaine de Saint-Cloud s'adapte à la sécheresse

Le domaine a la chance de bénéficier d'une source naturelle, qui ne se tarit pas pour l'instant, ainsi que d'un grand réservoir, abreuvé par les étangs de la Ville-d'Avray. Et son niveau est de plus en plus surveillé : "On a quand même un niveau plus bas sur le grand réservoir, qui récupère les eaux de pluie depuis les rigoles de la forêt de Fosses-Repose, en passant par les étangs de Corot et l'Aqueduc", explique Odile Bureau, cheffe du service jardins du domaine. "Cette réserve diminue. on part d'un déficit dès le printemps, ce qui va peut-être m'obliger à passer à un autre système si on tombe au plus bas en août. L'an dernier, on a frôlé l'arrêt de cette eau gravitaire, et c'est un suspense chaque semaine : va t-on pouvoir arroser jusqu'en septembre ?"

ⓘ Publicité

Si le niveau venait à être trop bas pour arroser les plantes du domaine, le plan B, utilisé une seule fois l'an dernier, serait d'utiliser l'eau du réseau de la ville. Mais déjà, certaines décisions sont prises La fréquence et la durée des célèbres jeux d'eau ont été réduites. Pas de quoi déranger Annie, qui vient se promener depuis huit ans dans le parc. "C'est devenu du luxe aujourd'hui !" commente t-elle en souriant, assise sur un banc, à l'ombre d'un arbre.

"On doit quand même faire fonctionner le réseau, qui date du 18ème siècle, ne serait-ce que pour vérifier qu'il est toujours en état", se justifie Clémentine Aussage, administratrice-adjointe du domaine de Saint-Cloud. Jusqu'ici les jeux d'eau n'ont fonctionné que le dimanche 4 juin et le week-end du 10 et 11 juin. Les sessions ont été raccourcies, passant de 30 à 20mn. Une réflexion est en cours pour le mois de juillet. "On est vraiment dans une dualité", explique Clémentine Aussage "montrer au public de magnifiques choses et préserver la ressource".

Certains visiteurs, étonnés de voir les fontaines fonctionner encore malgré les fortes chaleurs, ne manquent d'ailleurs pas de faire certaines remarques à la direction. "Cela nous aide aussi, nous prenons en compte ces réflexions, ça apporte de l'eau à notre moulin", sourit-elle.

"On fait des choix difficiles, mais ce n'est pas impossible"

Cet équilibre compliqué, c'est à Odile Bureau de le trouver. La cheffe du service jardins au domaine travaille ici depuis environ douze ans. Elle a vu cinq hêtres au moins succomber à la chaleur. Depuis, elle plante de nouvelles variétés, moins gourmandes en eau. Le domaine n'arrose plus sa pelouse. "J'y pense, on fait des choix pour que ça reste beau sans avoir une consommation d'eau excessive".

Optimiste par nature, elle préfère "voir le verre à moitié plein" et penser à ce qui peut encore être fait. "On pourrait se mettre à utiliser l'eau qui s'écoule des toitures, par exemple. Ou utiliser la pente d'un de nos jardins, pour faire des déviations lors des jours pluvieux". Une réflexion est aussi menée pour éviter les fuites sur le réseau du domaine.