Fin des néonicotinoïdes : "l'Etat nous abandonne" déplore un betteravier de Seine-et-Marne

"Demain 90 000 emplois vont disparaitre en France", déplore Cyrille Milard, producteur de betteraves sucrières en Seine-et-Marne sur France Bleu paris et France 3 Paris. Le président de la FDSEA 77 ne cache pas sa "colère froide" et son sentiment de trahison. Sous pression de la cour européenne de justice, la France n'accorde plus de dérogations pour l'utilisation du pesticide tueur d'abeilles comme elle le faisait depuis deux ans. Décision avec effet immédiat qui intervient à un mois de l'ensemencement des prochaines cultures.

"L'état nous abandonne". "On va faire une action pour crier notre colère", assure Cyrille Milard qui veut faire reculer le gouvernement, évoquant de possibles manifestations des agriculteurs à venir à Paris.

Pas de semence cette année ?

Le gouvernement a promis des aides financières pour compenser les pertes sans préciser de montant. C'est loin de convaincre Cyrille Milard qui rappelle qu'en 2020, les agriculteurs ont reçu seulement "60 millions d'euros" d'aides sur les 230 millions promises par le gouvernement. Cette année-là, la filière a connu une récolte catastrophique due à une invasion de pucerons liée à l'interdiction des néonicotinoïdes. A la suite de cet épisode, l'Etat a accordé des dérogations aux betteraviers en attendant de trouver des solutions alternatives.

Face à cette nouvelle interdiction totale, a effet immédiat, certains agriculteurs préfèrent ne pas semer. "30% des agriculteurs" ne vont pas semer de betteraves cette année, alerte Cyrille Milard selon ses remontées. "Demain, ce sera du sucre brésilien, ou de Poutine ! Une aberration !"